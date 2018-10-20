20.10.2018 | 14:10

Сегодня, 21 октября, в России отмечается сразу два значительных профессиональных праздника - День работников пищевой промышленности и День работников дорожного хозяйства.

Первый был учрежден в 1966 году в знак признания значительной роли предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в экономике страны. Именно пищевики - так принято называть работников этой сферы - заботятся о том, чтобы мы были обеспечены не только хлебом насущным, но и другими вкусными и качественными продуктами в широком ассортименте.

История Дня работников дорожного хозяйства на 30 лет короче - он появился в 1996 году. Сначала этот праздник отмечали в последнее воскресенье октября, но в 2000-м переместили на третье воскресенье месяца.

Дороги не зря называют «кровеносными сосудами государства». И сегодня поздравления принимают те, кто обеспечивает безопасное автомобильное сообщение между регионами страны.

А еще сегодня очень подходящий день для того, чтобы полакомиться яблоками или приготовить какое-нибудь блюдо с их наличием. Потому что сегодня в Британском королевстве празднуют День яблока. Отмечают его фестивалями, на которых можно увидеть и попробовать сотни различных сортов яблок, купить саженцы или даже определить, что за сорт вырос в саду.

Кроме того, на празднике проводится конкурс на самую длинную полоску кожуры, которая получается при очистке яблока. В Книгу рекордов Гиннесса занесено достижение американки, чистившей яблоко в течение 11 часов 30 минут и получившей кожуру длиной 52 метра 51 сантиметр.

Также британцы 21 октября празднуют День Трафальгарского сражения. Жители страны вспоминают победу в 1805 году в главном морском противостоянии британского и франко-испанского флотов XIX века. В честь этого события в Лондоне проходит военно-морской парад, к подножию колонны Нельсона на Трафальгарской площади возлагают венки.

В истории 21 октября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1520 году португальский мореплаватель и исследователь Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии его именем. В 1879-м американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал свою первую лампу накаливания с угольной нитью. В 1994-м в России была учреждена ежегодная премия ТЭФИ, а в 1997-м - литературная премия Александра Солженицына.

21 октября родились шведский химик, инженер, изобретатель динамита Альфред Нобель, писатель и драматург Евгений Шварц, американский джазовый трубач Диззи Гиллеспи, писательница-фантаст Урсула Ле Гуин, а также советский, нидерландский и британский физик Андрей Гейм, ставший лауреатом не только Нобелевской, но и Шнобелевской премии.

В народном календаре 21 октября - Трифон и Пелагея. В этот день наши предки опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Подо льдом температура воды не опускается ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали. При необходимости во льду делали прорубь и доставали бочки. А хозяйки в этот день вынимали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна и Трифон.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня возможны повышенные эмоциональность и обидчивость. Постарайтесь не поддаваться этим чувствам: после ссоры будет трудно наладить отношения.