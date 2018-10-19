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Не забудь! | 20 октября поздравим с праздником поваров

19.10.2018|17:22
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В субботу, 20 октября, более чем в 70 странах мира отмечается Международный день повара. Он был учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

В этот день профессионалы проводят дегустации и конкурсы мастерства, готовят экспериментальные и классические блюда - словом, представляют свое искусство во всей красе.

Далеко не все знают, что Кулина - кухарка древнегреческого бога врачевания Асклепия (римляне называли его Эскулапом) и его дочери Гигиеи, хранительницы здоровья. Первые записанные рецепты появились в Вавилоне, Древнем Египте, Китае и странах Арабского Востока. А в России кулинария начала развиваться в XVIII веке.

Также сегодня Международный день авиадиспетчера. На этих специалистов возложена огромная ответственность: они обеспечивают безопасное и упорядоченное движение самолетов.

В России 20 октября отмечается День военного связиста, его установили в 2006 году.

В истории 20 октября известно несколькими знаменательными событиями. В 1714 году Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. Оставив каменщиков по всей стране без работы, он надеялся, что они приедут в новую столицу и доведут ее до уровня других европейских городов.

20 октября 1740 года австрийская эрцгерцогиня Мария-Терезия была объявлена наследницей Карла VI Габсбурга, а в 1880-м принял первых зрителей Московский цирк на Цветном бульваре.

В народном календаре 20 октября - Сергей Зимний. В этот день отмечается память двух святых тезок: Сергия Печерского (XIII век) и Сергия Нуромского, или Вологодского (XIV-XV вв.). Наши предки ожидали прихода морозов и говорили «Сергей зиму начинает».

Именины сегодня отмечают Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей и Юлиан.

20 октября родились великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, английский физик, открывший нейтрон, нобелевский лауреат Джеймс Чедвик, советский писатель-фантаст Еремей Парнов, российский журналист, публицист, телерадиоведущий, общественный деятель Владимир Соловьев, а также советский и российский футболист, тренер, общественный деятель Дмитрий Аленичев.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня хорошо отправляться в поездки и путешествия. А вот для шопинга и торговли этот день не подходит.

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