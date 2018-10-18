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Не забудь! | 19 октября - праздник лицеистов

18.10.2018|17:11
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Сегодня, 19 октября, не забудьте поздравить своих знакомых учеников или выпускников лицеев, ведь в России отмечается День лицеиста. Праздник был учрежден в память о Царскосельском лицее, открытом в 1811 году.

В этом заведении учились А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг и В. К. Кюхельбекер, мореплаватель Ф. Ф. Матюшкин, канцлер А. М. Горчаков и декабрист И. И. Пущин. Выпускники лицея в годовщину его основания по традиции собирались на совместный обед. Сегодня же этот праздник могут отметить все лицеисты страны.

В Армении сегодня отмечается День ракетно-артиллерийских войск, в Молдове - День юриста, а в Казахстане - День спасателя.

19 октября вошло в историю несколькими знаменательными событиями. Так, в этот день в 1097 году на совете князей в Любече официально закрепили разделение Руси на удельные княжества. В 1943-м в лаборатории американского ученого Зельмана Ваксмана в США был открыт стрептомицин - первый антибиотик, эффективный при лечении туберкулеза (за это Ваксмана наградили Нобелевской премией). 19 октября 1956 года была подписана совместная советско-японская декларация о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений.

Сегодня самое время заглянуть в погреб, гараж, подвал или, если таковых не имеется, просто в холодильник и провести ревизию содержимого. Согласно народному календарю именно в этот день, именуемый Фоминым, наши предки определяли величину своих запасов и рассчитывали, как расходовать их зимой.

В этот день родились советский поэт Александр Галич, народная артистка РСФСР Жанна Болотова и мексиканская звезда сериалов Вероника Кастро.

Именины сегодня отмечают Иван, Макар и Никанор.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, наступил день созидания, прорыва в делах. Он подходит для переговоров и тесного общения с коллегами.

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Гость|19.10.2018 00:13|

Связь царкосельского лицея с современными только по названию. Праздник надуман.

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