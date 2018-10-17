17.10.2018 | 17:32

В среду, 18 октября, в России не отмечается ни одного государственного праздника. Поэтому можно обратиться к народному календарю: наши предки называли этот день «Харитина - первая холстина». Церковь отмечает память святой мученицы Харитины.

В этот день женщины садились за станки и принимались ткать холсты. Мужчины же занимались не менее важным делом - начинали валять валенки. Так что, если вы никогда не пробовали собственноручно изготовить валяную обувь, сегодня самое время попытаться! А уж если украсить валенки вышивкой или аппликацией, это окажется последним писком гламурной моды.

Также сегодня можно вспомнить о событии, которое случилось 18 октября 1867 года. В этот день Аляска была присоединена к Соединенным Штатам, а Российская империя получила за нее чек на сумму 7,2 миллиона долларов. Поэтому в США сегодня отмечают День Аляски, а мы до сих пор размышляем о правильности решения царского правительства.

18 октября в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1942 году в блокадном Ленинграде открылся театр имени В. Ф. Комиссаржевской. В 1947-м на полигоне Капустин Яр состоялся запуск первой отечественной баллистической ракеты А-4. В 1967-м космическая станция «Венера-4» получила первые научные данные с поверхности второй от нашего Солнца планеты.

Именины сегодня отмечают Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон и Филипп.

18 октября родились русский электротехник Александр Лодыгин, народный артист СССР композитор Владимир Захаров, советский писатель-фантаст Кир Булычев, российский журналист Сергей Доренко и американский актер Жан-Клод Ван Дамм.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня о себе могут напомнить старые проблемы. Лучше проявить активность и инициативу и расправиться с ними раз и навсегда.