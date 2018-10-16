16.10.2018 | 18:00

17 октября отмечается Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты. Памятная дата была учреждена в 1992 году Генеральной ассамблеей ООН.

В этот день общественные организации проводят благотворительные акции, стараются понять, как избежать нищеты, и намечают стратегию борьбы с данным явлением, унижающим человеческое достоинство.

В Китае сегодня будут отмечать Чунъян, который празднуется на девятый день девятого месяца по лунному календарю. Этот день считается счастливым. Китайцы верят, что на Чунъян нужно подняться на гору (таков ритуал избавления от невзгод), отведать пирожных из пшеничной или рисовой муки и выпить вина, настоянного на лепестках хризантем.

В истории 17 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1480 году началось знаменитое стояние на Угре, имевшее итогом окончательное освобождение России от монголо-татарского ига.

В 1740-м участники второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основали Петропавловск-Камчатский. В 1902-м в Детройте выпустили первый автомобиль марки Cadillac.

В 1938 году в СССР была утверждена медаль «За отвагу», а в 1945-м Кенигсберг (ныне Калининград) был включен в состав СССР.

В народном календаре сегодня Ерофеев день. Люди верили, что на Ерофея по лесам бродят лешие, поэтому старались туда не ходить даже в случае крайней нужды.

Также наши предки подмечали, что с Ерофея холода становятся сильнее.

Именины сегодня отмечают Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон и Яков.

17 октября родились государственный деятель Григорий Орлов, Маршал Советского Союза Андрей Гречко, герой Сталинградской битвы Яков Павлов, турецкий певец Таркан и американский рэпер Эминем.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, это напряженный день, чреватый стрессами и перегрузками. Поэтому постарайтесь на задерживаться на работе дольше положенного и тем более не берите ее на дом.