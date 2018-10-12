12.10.2018 | 12:33

«Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя…» С этой известной песни можно начать утро 13 октября, потому что сегодня отмечается Всемирный день мигрирующих птиц.

Эта экологическая акция проводится для расширения знаний людей о мигрирующих птицах, путях их передвижения и местах обитания. Раньше эта дата отмечалась в мае, а начиная с 2018 года - дважды в год, во вторую субботу в мае и в октябре.

13 октября 2018 года отмечается осенний День астрономии (есть еще и весенний). Дата эта «плавающая», она зависит от фазы Луны: весной отмечается с середины апреля до середины мая, осенью - с середины сентября до середины октября.

13 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1792 году был заложен первый камень в основание резиденции американских президентов - Белого дома, в 1827-м в России основали гидрографическую службу военного флота, а в 1883-м - Всероссийское театральное общество.

13 октября родились русский сатирик, поэт Саша Черный, «железная леди» Маргарет Тэтчер, режиссер, народный артист СССР Марк Захаров, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров, британский боксер Дэвид Дэрон Хэй.

В народном календаре 13 октября - Михаил Соломенный. В этот день на Руси молодые женщины сжигали свои соломенные постели, на которых спали летом. Считалось, что этот обряд уберет от порчи и злого глаза. Кроме того, за лето солома успевала истрепаться, в ней могли завестись паразиты, и ее меняли на новую. Старые крестьянки сжигали только лапти, «чтобы зиме ходу дать».

Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина и Семен.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день благоприятен для реализации масштабных планов, но лишь в том случае, если они тщательно продуманы.