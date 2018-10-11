11.10.2018 | 13:09

Сегодня, 12 октября, обязательно приготовьте себе какое-нибудь блюдо, в котором одним из главных ингредиентов станут яйца. Это может быть омлет, глазунья, яйцо в мешочек, всмятку, кокот и пашот… Дело в том, что во многих странах во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца. Праздник учрежден в 1996 году Международной яичной комиссией.

Как правило, в этот день проводятся конкурсы детского рисунка на темы яиц, лекции о пользе этого продукта, акции и прочие интересные мероприятия. Некоторые кафе и рестораны включают в меню блюда из яиц.

В России 12 октября празднуется День кадрового работника. Неофициально впервые отмечать его стали в кадровых службах органов внутренних дел, поэтому в качестве даты выбран день создания первых кадровых аппаратов милиции. Так что, если у вас есть знакомые специалисты по подбору персонала, инспекторы отдела кадров или менеджеры по обучению работников, не забудьте поздравить их с праздником.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, именно 12 октября 1492 года считается официальной датой открытия Америки. В 1810 году в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива (сегодня он больше известен как Октоберфест). В 1931-м открылась главная достопримечательность Рио-де-Жанейро - 30-метровая статуя Христа Спасителя. А в 1957-м на экраны кинотеатров вышел легендарный фильм «Летят журавли».

В народном календаре 12 октября Феофан Милостивый. В этот день было принято охотиться на зайцев и в случае удачи устраивать застолье.

Именины сегодня, помимо Феофана, отмечает Иван.

12 октября родились английский писатель Эдвард Алистер Кроули, советский актер и кинорежиссер Ролан Быков, итальянский оперный певец Лучано Паваротти, советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев (первый возлюбленный главной героини мелодрамы «Москва слезам не верит») и российский музыкант Алексей Кортнев.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня с утра можно почувствовать прилив энергии и творческий подъем, но затем ему на смену придет пассивность, снижение настроения и даже вероятность конфликтов.