10.10.2018 | 15:59

Сегодня, 11 октября, подходящий день для того, чтобы навестить окулиста или, скажем, заказать новые очки, если вы их носите. Ведь во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения. Целью его проведения является привлечение внимания к проблемам слепоты и нарушений зрения.

Около 36 миллионов человек в мире не видят совсем, а еще 217 миллионов страдают умеренными или тяжелыми нарушениями зрения, причем 65% из них в возрасте 50 лет и старше. Таковы данные Международного агентства по профилактике слепоты.

Но имейте в виду: в 80% случаев слепоты можно избежать при своевременном лечении. Не пожалейте времени и займитесь профилактикой нарушения зрения!

Также 11 октября с 2012 года по решению ООН отмечается Международный день девочек. Его цель - привлечь внимание общественности к решению проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире. Речь идет о получении образования, возможности избежать раннего брака, предоставлении информации и услуг, связанных с половой зрелостью и репродуктивным здоровьем.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1552 году войско Ивана Грозного взяло Казань, после чего Казанское ханство присоединилось к России. В 1783-м в Петербурге была основана Российская академия. В 1931-м власти СССР приняли решение о полной ликвидации частной торговли. А в 1994 году произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару («черный вторник»): за один день на Московской международной валютной бирже курс вырос с 3 081 до 3 926 рублей за доллар.

В народном календаре 11 октября известно как Харитонов день, считавшийся у крестьян недобрым. На Харитона они старались не только не направляться в гости, но и вообще не выходить из дома даже во двор, чтобы злые люди не навели порчу. И сор за порог в этот день ни в коем случае не выметали.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна и Харитон.

11 октября родились русский писатель Борис Пильняк, японский гимнаст Савао Като, ставший восьмикратным олимпийским чемпионом, а также российский телеведущий Игорь Верник.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня пришла пора активных действий. Полностью посвятите себя делам, но используйте энергию в мирных целях, чтобы не спровоцировать конфликт.