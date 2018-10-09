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Не забудь! | 10 октября учимся противостоять осенней депрессии

09.10.2018|14:11
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Сегодня, 10 октября, во всем мире отмечается День психического здоровья, учрежденный по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке ВОЗ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете более 450 миллионов людей страдают психическими заболеваниями, а каждый второй имеет шанс получить психическое расстройство в течение жизни.

Самым распространенным психическим заболеванием является депрессия: ей страдают 26% женщин и 12% мужчин.

10 октября в Пензенской областной психиатрической больнице имени Р. К. Евграфова состоится день открытых дверей. С 10:00 все желающие смогут без записи получить профессиональную консультацию психиатра, психотерапевта и психолога.

10 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1918 году в России официально ввели новую орфографию. Из алфавита были исключены буквы «ять», «фита», «и десятеричное». Вместо них следовало употреблять соответственно Е, Ф, И. Твердый знак (ъ) исключался на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака.

10 октября 1932 года торжественно открыли пять энергоблоков Днепровской гидроэлектростанции имени В. И. Ленина. В этот день в 1970-м обрела независимость Республика Фиджи. А в 1976-м 98-летний грек Димитрион Иорданидис преодолел марафонскую дистанцию 42 км 195 м за 7 часов 33 минуты. Кроме того, 10 октября считается днем рождения социальной сети «ВКонтакте».

В народном календаре этот день известен как Савватий Пчельник. На Савватия заканчивались Пчелиные девятины - девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме: пчеловоды убирали в омшаники последние ульи.

Именины сегодня отмечают Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий и Федор.

10 октября родились французский живописец Жан-Антуан Ватто, итальянский композитор Джузеппе Верди, норвежский путешественник Фритьоф Нансен, русский геолог, географ и писатель Владимир Обручев, советский и российский актер театра и кино Бруно Фрейндлих и советский телеведущий, диктор центрального телевидения Евгений Суслов.

Ночное светило находится в фазе новолуния. Лунный календарь характеризует сегодняшний день как благоприятный для начала важных дел, но лишь во второй половине. С утра лучше уменьшить контакты и постараться избегать конфликтов.

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