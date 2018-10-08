08.10.2018 | 13:52

Сегодня очень подходящий день, чтобы вооружиться авторучкой, сесть над листом бумаги и написать кому-нибудь не электронное, а самое настоящее письмо. А потом запечатать послание в конверт, опустить в почтовый ящик и мысленно сказать: «Лети с приветом, вернись с ответом!»

Ведь 9 октября отмечается Всемирный день почты и стартует Международная неделя письма. В этот день в 1874 году представителями 22 стран, в том числе России, был подписан договор, учреждающий основание Генерального почтового союза, который в 1878 был переименован во Всемирный. Сейчас в него входят 192 страны.

Также 9 октября отмечается День образования специальной пожарной охраны МЧС России. Это подразделение защищает от огня особые объекты: атомные электростанции, предприятия химической промышленности, объекты культурного наследия и другие.

9 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1829 году было совершено первое восхождение на наиболее высокую (5 156 м), западную вершину библейской горы Арарат, в 1991-м была учреждена премия «Русский Букер» за лучший роман на русском языке, а в 2002-м стартовала Х Всероссийская перепись населения.

9 октября родились мореплаватель Христофор Колумб, писатель Мигель де Сервантес, живописец Николай Рерих, один из основателей группы The Beatles Джон Леннон, композитор Камиль Сен-Санс, актер Евгений Евстигнеев.

В народном календаре 9 октября - Иоанн Богослов. По легенде, он однажды обратил в искусного живописца простого пастуха гусей. Поэтому Иоанну Богослову молились как своему небесному защитнику художники и иконописцы. Считалось, что если на Богослова выпал снег, то на Михайлов день, 21 ноября, настанет настоящая зима.

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай и Тихон.

9 октября в 6:48 наступает новолуние. Лунный календарь называет первый лунный день похожим на Новый год, когда загадывают мечты и желания. А вот денежные дела лучше отложить на завтра: не давайте и не берите в долг, не меняйте валюту.