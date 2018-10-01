01.10.2018 | 16:40

Сегодня, 2 октября, во всем мире отмечается сравнительно молодой праздник - Международный день социального педагога. Роль этих специалистов велика: они помогают детям и подросткам социализироваться в обществе, найти в нем свое место.

В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические конференции, форумы и семинары, на которых специалисты обмениваются опытом и ищут решение стоящих перед ними задач.

Кроме того, 2 октября отмечено в календаре как Международный день ненасилия. Его задача - пропаганда ненасилия, в том числе путем просветительской и общественно-разъяснительной работы. Время для Международного дня ненасилия выбрано не просто так: в этот день в 1869 году родился основоположник философии ненасилия Махатма Ганди.

В истории 2 октября известно тем, что в 1720 году родоначальник знаменитого семейства Демидовых стал дворянином, в 1768-м Екатерина II утвердила приговор Салтычихе, в 1803-м москвичи впервые увидели полет воздушного шара, а в 1987-м в эфир вышел первый выпуск телепрограммы «Взгляд».

В народном календаре сегодня Трофим и Зосима. Начиная с Зосимы у пасечников на Руси было девять дней, чтобы приготовить ульи к зиме.

Молодежь устраивала Трофимовы вечерки, где парни и девушки присматривались друг к другу. Наши предки верили: если в этот день сосредоточенно посмотреть в глаза избраннику, то чувства станут взаимными.

Именины в этот день отмечают Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим и Федор.

В этот день родились король Англии Ричард III, советский психолог Петр Гальперин, английский писатель Грэм Грин, диктор всесоюзного радио Юрий Левитан и российский актер Евгений Сидихин.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует в этот день ни с кем не ссориться: мириться потом будет непросто. Старайтесь не поддаваться агрессии и не ввязываться в авантюры.