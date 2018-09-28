28.09.2018 | 15:58

Если вы не просто любите природу, но и с удовольствием наблюдаете за животными в естественной среде, то сегодня можете вооружиться биноклем и фотоаппаратом и отправиться в лес, парк, на водоем. Или просто последить на прогулке за стайкой привычных воробьев и получить от этого огромное удовольствие. Ведь этом году в последние выходные сентября на всей планете отмечаются Международные дни наблюдения птиц.

Эта экологическая акция впервые прошла в 1993 году и стала новым видом отдыха для людей. Сейчас в ней принимают участие сотни тысяч орнитологов-любителей в более чем 100 странах.

29 сентября во всем мире отмечают День сердца. Не секрет, что именно сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте среди причин смерти и инвалидности: ежегодно из-за них уходят из жизни более 17 миллионов человек.

Между тем, 80% случаев смерти от инфарктов и инсультов можно избежать, если вести здоровый образ жизни, включающий правильное питание и физические нагрузки. Таковы данные Всемирной федерации сердца.

В Пензе к Всемирному дню сердца была приурочена акция, которая прошла 27 сентября в ТЦ «Коллаж». Более 100 человек измерили уровень артериального давления, определили индекс массы тела и показатели глюкозы и холестерина в крови, получили консультации специалистов. Кроме того, было распространено около 1 000 памяток «Первые симптомы инсульта и инфаркта». Итогом акции стало традиционное создание инсталляции «Дерево сердец пензенцев». Листья на нем имеют три цвета, которыми обозначен уровень артериального давления.

Также 29 сентября в России отмечается День отоларинголога. Эти специалисты (их сокращенно называют ЛОР-врачами) лечат у пациентов заболевания уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также проводят диагностику и профилактику этих заболеваний.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1650 году в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство, в 1806-м Надежда Дурова в казачьей форме под мужским именем присоединилась к казачьему полку, в 1829-м была создана уголовная полиция Лондона Скотленд-Ярд, а в 1907-м состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге.

29 сентября родились английский флотоводец вице-адмирал Горацио Нельсон, русский поэт, один из пяти руководителей декабрьского восстания 1825 года Кондратий Рылеев, итальянский ученый-физик, нобелевский лауреат Энрико Ферми, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь» Николай Островский, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Демидова.

В народном календаре 29 сентября - Ефимия Птичья Костка. В этот день на Руси судили о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на костях глухаря или утки, тем сильней будут морозы.

Именины сегодня отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь обещает сегодня удачу во всех начинаниях - финансах, работе, бизнесе.