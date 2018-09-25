25.09.2018 | 14:44

Сегодня, 26 сентября, отличный день для того, чтобы приготовить какое-нибудь интересное блюдо из репы, редьки, моркови или свеклы. Его наши предки называли Корнильем или Корниловым днем - по созвучию с именем святого Корнилия, память которого отмечается по церковному календарю. Корнилий был первым язычником, принявшим христианство.

На Корнилье крестьяне убирали последние корнеплоды и готовили их самыми разнообразными способами: сырыми, вареными, пареными. А самым популярным блюдом был борщ, который варили по множеству рецептов, однако обязательным ингредиентом является свекла. Примечательно, что в Киевской Руси в него добавляли молодые побеги борщевика, однако современная рецептура не предполагает такой экзотики. Тем более что борщевик - растение опасное: оно вызывает ожоги.

Сегодня классический рецепт борща включает мясо (свинину или говядину), капусту, пережаренные на подсолнечном масле свеклу, морковь, картофель и лук с добавлением томатной пасты. Чтобы блюдо имело насыщенный красный цвет, в него добавляют щепотку лимонной кислоты или немного лимонного сока. При подаче на стол борщ посыпают зеленью и кладут в него сметану.

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Главная цель его установления - привлечение внимания мирового сообщества к необходимости глобального ядерного разоружения и информирование общественности о преимуществах ликвидации ядерного оружия.

Кроме того, 26 сентября - Европейский день языков. Праздник призван способствовать поддержанию двуязычия каждого европейца и развитию преподавания языков в мире.

26 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1580 году британский мореплаватель и легендарный пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия, в 1815-м в Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз, в 1957-м состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история», а в 1969-м был образован Байкальский заповедник.

Именины сегодня отмечают Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан и Юлиан.

26 сентября родились русский ученый-физиолог Иван Павлов, англо-американский поэт и критик Томас Элиот, американский композитор и пианист Джордж Гершвин, советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов, режиссер, кинодраматург, народный артист СССР Александр Алов, российский поэт, переводчик, автор текстов для Nautilus Pompilius Илья Кормильцев.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует не начинать новые дела, не вести серьезные переговоры и не связывать себя никакими обязательствами.