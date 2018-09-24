24.09.2018 | 13:41

Сегодня, 25 сентября, исполняется 200 лет со дня первого в мире переливания крови от человека к человеку. Операцию провел английский врач Джеймс Бланделл, один из основоположников гемотрансфузии и детской реаниматологии.

Доктор перелил кровь пациентке с послеродовым кровотечением. Донором стал муж больной. Бланделл взял у него из руки почти 4 унции крови и с помощью шприца перелил женщине.

Всего Джеймс Бланделл в 1825-1830 годах провел десять трансфузий, пять из них помогли пациентам.

В Америке сегодня отмечается День комиксов. Первый комикс появился в газете в 1892 году на детской страничке. Вскоре истории в картинках для малышей, которые еще не научились бегло читать, оказались популярными. В 50-х годах ХХ века комиксы стали неотъемлемой частью американской массовой культуры. А в День комиксов жителей США призывают не выбрасывать купленные картинки, потому что даже самая простенькая серия рисунков через несколько лет может стать раритетом и украсить какую-нибудь солидную коллекцию.

25 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1763 году по приказу Екатерины II в Москве открылся Павловский госпиталь - первая публичная больница в России. В 1945-м в СССР был совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы. А в 2002-м в Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

25 сентября родились писатели Иван Лажечников и Уильям Фолкнер, герой Отечественной войны 1812 года Николай Раевский, композитор Дмитрий Шостакович, режиссер Сергей Бондарчук, актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и Кэтрин Зета-Джонс.

В народном календаре - Артамон Змеевик: считалось, что змеи ползут из полей в леса, готовясь уйти в норы на зимовку.

Именины сегодня отмечают Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

В лунном календаре - полнолуние. Сегодняшний день лучше посвятить отдыху и спокойному общению с семьей и друзьями.