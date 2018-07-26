26.07.2018 | 18:11

В последнюю пятницу июля, которая в этом году выпала на 27-е число, в России поздравляют системных администраторов. В современном мире от этих людей зависит успешная работа каждой организации, поэтому сегодня стоит еще раз сказать им спасибо и дать понять, как ценен их труд.

Если вы любите подольше понежиться в постели, то сегодня посочувствуйте финну, которого соотечественники, отмечающие День сони, признают самым ленивым и сонливым: его ждет купание в холодной воде!

Впервые День сони отметили в 1652-м, а в 50-х годах прошлого века горячие финские парни решили, что это отличный повод повеселиться.

Соню года они выбирают заранее, но имени его никто не знает до самого последнего момента. Часиков в семь утра его накрывают одеялом, чтобы сохранить тайну личности, выводят на пристань и сбрасывают в воды Финского залива.

И только когда он выбирается на сушу, получив заряд бодрости, окружающие видят его лицо. А затем горожане все вместе отправляются на площадь, где продолжают праздновать до самого вечера.

В истории 27 июля знаменательно тем, что в 1694 году в этот день был основан старейший центральный банк мира - Банк Англии.

27 июля в 1900-м продал первый гамбургер американский гастроном Луи Лессинг. Именно он положил немецкий бифштекс между двумя булочками, добавив лист салата и соус.

Несмотря на то, что гамбургеры считаются неполезными, они по-прежнему остаются самой демократичной пищей, которую часто заказывают и в мелких кафе, и в ресторанах.

27 июля 1952 года состоялось официальное открытие Волго-Донского канала.

На Руси 27 июля крестьяне называли Дозорами. Конец июля - время гроз. Наши предки верили, что в вихрях пыли, которые поднимает ветер, летает нечистая сила, которая при попадании молнии превращается в животное или птицу. Чтобы не дать бесу напакостить, люди внимательно наблюдали за полями, особенно в непогоду, выходя дозором (отсюда и название дня).

Именины сегодня отмечают Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан и Федор.

27 июля родились русский поэт, генерал-лейтенант и партизан Денис Давыдов, русский писатель и общественный деятель Владимир Короленко, советский разведчик, Герой Советского Союза Николай Кузнецов, советский артист балета Марис Лиепа и лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю это непростой, напряженный день. В борьбе со стрессом вам помогут хорошая книга, интересный фильм и общение с друзьями.