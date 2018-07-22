22.07.2018 | 13:31

Сегодня, 23 июля, на всей планете отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Охота на китов и торговля китовым мясом запрещены во всем мире с 1986 года. Тогда Международная китобойная комиссия ввела запрет на добычу этих животных - после 200 лет их беспощадного истребления.

Следует отметить, что в морях России обитают десятки видов китов, дельфинов и тюленей, многие из них занесены в Красную книгу РФ и Международного союза охраны природы.

Кстати, в некоторых странах отмечают день китов не только 23 июля. Например, австралийцы - в первую субботу июня, а американцы - 21 июня. Кроме того, существует еще Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) - 19 февраля.

23 июля вошло в историю рядом знаменательных событий. В 1774 году крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань, в 1881-м в Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики (FIG), в 1952-м в Египте произошел военный переворот, а в 1994-м вступил в силу Федеральный закон РФ «О Конституционном суде Российской Федерации».

23 июля родились русский поэт Петр Вяземский, поэт-песенник Михаил Матусовский, советский и российский актер Александр Кайдановский, австрийский философ и психолог Густав Кафка, народный артист РСФСР Юрий Катин-Ярцев.

В народном календаре - Антоний Громоносец. В Антониев день крестьяне прислушивались к небесам: грозовые раскаты предвещали хороший улов рыбы. Кроме того, в этот день в водоемах вилами собирали ряску и в корзинах несли скармливать домашней птице, а также использовали как удобрение.

Именины сегодня отмечают Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует провести день наедине с собой, избегая контактов с людьми, поскольку общение может окончиться ссорой. Сегодня вы будете полны сил и энергии, поэтому день подходит для занятий спортом и физических нагрузок. Вечером можно устроить романтический ужин.