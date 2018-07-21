21.07.2018 | 13:20

Сегодня, 22 июля, впервые отмечается Международный день бокса. Толчок к тому, чтобы в спортивном календаре появился новый праздник, был дан в 2017 году. Тогда 22 июля состоялась массовая тренировка по боксу, на которой установили мировой рекорд по числу участников.

Присутствовавшего на мероприятии президента Международной ассоциации любительского бокса Чинг-Куо Ву поразил размах праздника и он объявил, что с 2018 года 22 июля будет отмечаться Международный день бокса.

В этот день произошло несколько знаменательных событий. В 1099 году властителем Святой земли был избран Готфрид Бульонский, в 1795-м в московском имении графа Шереметева Останкино открылся дворец-театр, в 1894-м в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования, а в 1927-м в Италии был создан футбольный клуб «Рома».

В народном календаре сегодня Панкратий и Кирилл. В такой день на Руси было принято всей семьей пробовать огурцы. Ранним утром хозяйка срывала огурчик и закапывала в тайном месте - на будущий урожай. Кстати, наши предки употребляли огурцы не только сырыми, но и жареными, как кабачки, и тушеными, и вареными.

22 июля родились русский царь Михаил Федорович Романов, австрийский биолог - основоположник генетики Грегор Мендель, советский авиаконструктор Павел Сухой, французская певица Мирей Матье, целительница Джуна Давиташвили, народный артист России Олег Газманов, российский актер, сценарист, режиссер, телеведущий Иван Охлобыстин.

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил и Федор.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня отгонять от себя мрачные мысли, не поддаваться тревожным чувствам и страхам. Также лучше постараться не допускать проявления повышенного самомнения, чтобы не быть наказанным за гордыню.