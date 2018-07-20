20.07.2018 | 17:22

21 июля 1969 года командир американского корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны. Оказавшись на спутнике Земли, он произнес знаменитую сегодня фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Спустя 22 часа после прилунения Армстронг вернулся на Землю.

Также сегодня наши соседи, жители Белоруссии, отмечают Зажинки - один из древнейших земледельческих праздников. На Зажинки отправлялись или до восхода солнца, или в сумерках. Первую сжатую жменю колосьев не отправляли в сноп - ее клали на поле с хлебом и сыром. Потом старшая в семье женщина жала первый сноп - «гаспадарок». Его украшали цветами, несли в дом с песнями и ставили в красный угол под иконы. Зерна первого снопа считались целебными для людей и птиц.

Православная церковь отмечает сегодня День явления иконы Божией Матери в Казани. Как пишет патриарх Гермоген, после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, девятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать ее образ на пепелище. В указанном месте на глубине около метра действительно была найдена икона. На месте явления построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры.

В истории 21 июля отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1613-м венчался на царство родоначальник династии Романовых - Михаил Федорович, в 1774 году Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор, в 1804-м в нашей стране был принят первый цензурный устав, а в 1917-м главой российского правительства стал Александр Керенский.

В этот день родились полководец Александр Македонский, американский писатель Эрнест Хемингуэй, советский адмирал флота Владимир Касатонов, народный художник СССР Владимир Серов, заслуженный артист РСФСР Глеб Стриженов, народный артист СССР Петр Щербаков, известный журналист Дмитрий Холодов, писатель-сатирик Михаил Задорнов и актриса Нонна Гришаева.

В народном календаре сегодня Прокопий Жнец, которого называли также Жатвенником: с его именин начинали жать рожь. Перед работой крестьяне обычно служили молебен в честь святого и накрывали праздничный стол.

Именинники сегодня Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп и Федор.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь обещает ответственный и сложный день. Для решения вопросов и задач вам потребуется помощь единомышленников - работать в одиночку сегодня не рекомендуется. Начавшиеся в этот день путешествия или командировки будут удачными.