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Не забудь! | 19 июля пройдемся босиком по росистой траве

18.07.2018|16:21
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Сегодня, 19 июля, в России нет праздников, а вот жители Японии отмечают День женщин-министров. 19 июля 1960 года Накаяма Маса стала первой женщиной в Стране восходящего солнца, занявшей должность министра. Она возглавляла министерство здравоохранения. Для Японии появление женщины в правительстве в то время было явлением поразительным. Однако теперь на политической арене Японии все чаще звучат женские имена.

В истории день 19 июля известен несколькими знаменательными событиями. В 1485 году на Москве-реке была заложена старейшая башня Кремля - Тайницкая, в 1790-м между русской и турецкой эскадрами произошло сражение в Керченском проливе, а в 1900-м в Париже открылось метро.

В этот день родились французский художник Эдгар Дега, советский поэт Владимир Маяковский, советский и российский актер Александр Ширвиндт, народный артист РСФСР Василий Ливанов, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе, советская балерина Наталья Бессмертнова, а также американский оружейник, изобретатель шестизарядного револьвера Сэмюэл Кольт.

В народном календаре сегодня - Сысоев день. В старину было принято ходить босиком по росе, которая, как считалось, придает здоровье и исцеляет от хворей. Кроме того, на Сысоя в деревнях начинали варить варенье из черной смородины.

Именины в этот день отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна и Федор.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь обещает спокойный день, в который можно заводить новые знакомства и строить планы на ближайшее будущее. Также сегодня можно смело доверять интуиции.

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