18.05.2018 | 16:40

Сегодня, 19 мая, день, когда люди старшего и среднего поколения вспоминают свое детство. Да не простое, а пионерское! И взрослым хочется еще раз ощутить шелк красного галстука на шее и взять в руки барабанные палочки.

С детского сада малышам внушали: в рядах пионеров достойны быть только лучшие школьники. И третьеклассник на всю жизнь запоминал момент вступления в пионеры. Как правило, это событие происходило 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, или 19 мая, в День пионерии.

«Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...» - звенели голоса новых членов детской организации, созданной в 1922 году и просуществовавшей вплоть до 1991-го, когда она, как и ВЛКСМ, закончила свое существование.

А еще сегодня хороший день для того, чтобы посадить дерево - 19 мая отмечается Всероссийский день посадки леса. К акции присоединятся около миллиона человек из более чем 40 регионов России - это 60 городов от Сибири до Чечни. Однако на организацию субботников в конкретном населенном пункте может повлиять погода.

В истории день 19 мая известен еще несколькими знаменательными событиями. В 1712-м Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург, в 1802-м была учреждена высшая награда Франции – орден Почетного легиона, а в 1910-м Земля прошла через хвост кометы Галлея.

19 мая на свет появились первый президент Северного Вьетнама Хо Ши Мин, заслуженный артист РСФСР Леонид Харитонов, известные иностранные актеры кино Наталия Орейро и Микеле Плачидо, а также многократный чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян (в 1976 году он спас из троллейбуса, рухнувшего с дамбы Ереванского водохранилища, 20 человек. Вытащил он больше людей, однако не всех удалось вернуть к жизни).

В народном календаре 19 мая - Иов Горошник. На Руси горох и бобы выращивали повсеместно - они неприхотливы, это была самая дешевая еда. На Иова Горошника начинали сеять бобовые, а также утром смотрели на росу: если она была обильной и теплой, то ждали хорошего урожая огурцов.

Именинники в этот день Василий, Денис, Иван, Илларион и Иов.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: день лучше провести за спокойной работой и решением текущих задач. Также стоит посвятить время себе - сходить к парикмахеру или принять ванну с морской солью. Сегодня лучше не отправляться в путешествия, а вот поход за покупками будет удачным.