17.05.2018 | 15:57

Сегодня, 18 мая, творческие люди, населяющие Королевство любви, отмечают день Розовой Пантеры - известного персонажа художественных и мультипликационных фильмов. Необычный праздник появился в 2015 году.

Его учредителей впечатлило нестандартное мышление Пантеры и то, как он умеет реализовывать свои идеи. Ведь сделать окружающий мир лучше мы можем, только изменив свое мышление. Поэтому логично, что идею нового праздника с радостью поддержали художники, музыканты, ювелиры, кондитеры, люди творческих профессий из разных стран.

Уже в первый год по всему миру в течение целых двух недель проходили веселые акции. Это и «розовые гулянки» с розовыми сладостями, и «Розовая выставка картин», и видеоролики с фотосессиями, и коллективное рисование. А еще в день Розовой Пантеры принято выпекать «космическое» печенье в виде бинарного кода из нулей и единиц и подавать его на тарелочках с розовой каемочкой. Многие же участники поступают совсем просто - надевают в этот день розовые очки, чтобы видеть мир в розовом цвете. Особенно эффектно в таком образе выглядят байкеры.

18 мая профессиональный праздник отмечают сотрудники учреждений культуры и все, кто любит ходить в музеи: сегодня Международный день музеев. Чтобы привлечь посетителей, учреждения культуры уже много лет устраивают различные акции, проводят экскурсии и открывают новые экспозиции.

А в ночь с 19 на 20 мая пройдет фестиваль «Ночь музеев». В Пензе акция объединит более 20 учреждений культуры, которые проведут 160 мероприятий. По традиции Ночь музеев будет включать в себя творческие встречи, флешмобы, мастер-классы, игры и лотереи. По словам организаторов, в этом году участниками акции станут не менее 12 тысяч человек.

В нашей стране 18 мая - День Балтийского флота ВМФ России. Памятная дата установлена в честь события, произошедшего 18 мая 1703 года. Тогда флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков одержала первую боевую победу под командованием Петра I, захватив в устье реки Невы два шведских судна - «Гедан» и «Астрильд».

Балтийский флот считается самым старым в нашей стране. Благодаря ему Россия сумела утвердиться на Балтийском море и стала одной из важных морских держав.

С Балтийским флотом связаны имена наших земляков: героя Гражданской войны Николая Маркина, одного из главных организаторов ледового перехода кораблей Балтфлота молодой Республики Советов из Гельсингфорса в Кронштадт Николая Измайлова, командира крейсера «Киров», а затем соединения кораблей Балтийского флота в период блокады Ленинграда контр-адмирала Ивана Святова, члена Военного совета Балтфлота вице-адмирала Николая Смирнова.

В народном календаре 18 мая Арина Капустница. В этот день надо непременно высадить рассаду капусты. Делали это женщины бережно и осторожно, а первый росток обязательно покрывали глиняным горшком и приговаривали, чтобы вилки завязались крепкими и тугими.

Именины в этот день отмечают Ирина, Яков и Андриан.

18 мая родились персидский поэт, математик, астроном, философ Омар Хайям, последний российский император Николай II, народная артистка России Алла Баянова, актриса Валентина Ананьина и 264-й папа римский Иоанн Павел II.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, день располагает к энергичным действиям, активности, проявлению амбиций на рабочем месте, а вот решение финансовых вопросов лучше отложить.