16.05.2018 | 16:08

В четверг, 17 мая, свой профессиональный праздник отмечают все, кто причастен к информационным технологиям, интернет-дизайну и работе с цифровыми данными.

С 2006 года во многих странах отмечается День электросвязи и информационного общества. Он учрежден по решению ООН, чтобы привлечь внимание к проблемам новой виртуальной реальности: цифровому неравенству, недостатку этики в социальных сетях, необходимости учить детей безопасному поведению в Интернете и виртуальном пространстве. Общественные деятели предупреждают о доступности персональных данных и возможных киберпреступлениях, рассказывают о новых угрозах в информационном сообществе, о терроризме и социальных сетях.

Своим праздником 17 мая по праву считают программисты, системные администраторы, интернет-провайдеры, веб-дизайнеры, редакторы интернет-изданий и все, кто занят в сфере информационных технологий.

Кроме того, 17 мая в разных странах отмечается Международный день борьбы с гомофобией. Термин «гомофобия» появился в 1972 году (до этого времени данное явление было общественной нормой) и обозначает неоправданный страх перед гомосексуалистами, пренебрежение в отношении представителей сексуальных меньшинств.

Идея об учреждении такого праздника принадлежит французскому писателю и ученому Луи-Жоржу Тэну. Именно 17 мая 1990 года гомосексуальность исключили из списка психических заболеваний.

По народному календарю 17 мая день Пелагеи Заступницы. Великомученица считается покровительницей невинных девиц. Кроме того, рассказывают, что в этот день начинали делать заготовки для деревянных ложек - баклуши.

В истории 17 мая отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1727 году на русский престол вступил малолетний внук Петра I Петр II. В 1801-м в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник великому полководцу А. В. Суворову. В 1861-м народ впервые увидел цветную фотографию - снимок сделали по методу физика Джеймса Максвелла. В 1988 году в этот день на территории Кремля нашли «Большой кремлевский клад».

Именины отметят 17 мая Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай и Пелагея.

День рождения сегодня отпразднует прокурор Пензенской области Наталья Канцерова. 17 мая также появились на свет политический деятель Валерия Новодворская и французский актер Жан Габен.

Сегодня новолуние. Согласно лунному календарю день подходит для построения планов, работы и осваивания новых навыков. Сегодня можно без опаски давать деньги в долг и с удовольствием делать подарки.