15.05.2018 | 14:46

16 мая - подходящий день для того, чтобы приготовить весеннее блюдо - зеленые щи, ведь в народном календаре сегодня Мавра Зеленые Щи. К этому дню запасы квашеной капусты подходили к концу, зато в изобилии появлялась молодая зелень, из которой и готовили вкусное и полезное блюдо.

Готовить зеленые щи очень просто: в ход идут крапива (лучше срывать только верхушки), лебеда, щавель. А если добавить картошку и первые грибы (сморчки или строчки), да еще покрошить сваренное вкрутую яичко и забелить щи сметаной, то можно съесть не одну тарелку!

Кстати, этот день также называют Маврой Рассадницей или Маврой Молочницей. На Мавру женщины высаживали в открытый грунт рассаду капусты, а коровы, наевшись первой травы, давали густое вкусное молоко.

16 мая профессиональный праздник отмечают биографы. Именно благодаря их скрупулезности и усердию до нынешнего поколения дошли даже самые незначительные сведения о жизни великих людей, нравах и обычаях разных эпох.

В истории 16 мая отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1686 году в Москве был подписан «вечный мир» между Россией и Речью Посполитой, в 1881-м в Германии открылось пассажирское движение на первом в мире трамвае, в 1924-м в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка», в 1929-м в США состоялась первая церемония вручения «Оскара», а в 1985-м началась горбачевская антиалкогольная кампания.

16 мая родились русский поэт Игорь Северянин, музыкант Юрий Шевчук, артист цирка Мстислав Запашный, поэтесса Ольга Берггольц, советская гимнастка Ольга Корбут.

Именины 16 мая отмечают Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей и Ульяна.

Сегодня новолуние. Лунный календарь обещает чистый день, подходящий для построения планов и накопления энергии для их осуществления, а вот финансовые дела стоит отложить.