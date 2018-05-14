14.05.2018 | 16:41

Сегодня, 15 мая, исполняется 380 лет со дня представления в Голландии черного тюльпана.

Голландцы - известные на весь мир тюльпаноманы: в XVI веке за маленькую луковицу давали карету и пару лошадей, а за новые сорта покупали дома и имения.

Что касается черного тюльпана, то его история такова. По легенде, цветоводам пообещали 10 000 гульденов золотом за черный тюльпан. И вот он был выращен.

В его честь 15 мая 1637 года объявили грандиозный праздник, на который приехали ведущие ботаники и садоводы мира. Участники карнавала - мужчины в черных сутанах - двигались по центральной улице с тюльпанами в руках. А за ними на носилках, покрытых белоснежным бархатом, несли хрустальную вазу с черно-лиловым тюльпаном.

Следует отметить, что 32 год назад, в марте 1986-го, в Голландии были получены образцы абсолютно черных тюльпанов. Это случилось почти через 350 лет после того, как был выращен первый такой цветок.

Впрочем, сегодня есть и другие поводы для радости. 15 мая те, кто по идейным соображениям не пожелал маршировать в строю и предпочел альтернативную службу, могут отметить Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. 15 мая 1997 года немецкий федеральный парламент выпустил резолюцию о реабилитации людей, которых нацистское военное правосудие преследовало за отказ от службы и дезертирство по личным убеждениям.

Также сегодняшний день отмечен в календаре как Международный день семей. Праздник был учрежден по решению ООН для того, чтобы напомнить о ценности семьи, ее преимуществах и значении этой формы совместного существования.

Кроме того, 15 мая отмечается день лакоманьяка. Его празднуют представительницы прекрасного пола, которые увлекаются маникюром, педикюром и коллекционированием лаков для ногтей.

В этот день произошло и несколько важных исторических событий. 15 мая 1484 года в Московском Кремле был заложен Благовещенский собор, в 1867-м основано Российское общество Красного Креста, в 1930-м американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой, а в 1935-м открылась первая линия Московского метрополитена.

15 мая родилось немало творческих людей. В этот день появились на свет звезда советского театра и кино Людмила Касаткина, актриса Светлана Светличная, певец и актер Владимир Трошин, народный артист СССР Николай Охлопков, а также писатель Михаил Булгаков и художник Виктор Васнецов.

В народном календаре 15 мая отмечено как день сеятелей Бориса и Глеба. В этот день крестьяне считали своим долгом завершить все посадочные работы и выпить хмельного пива за удачный урожай.

Именины 15 мая празднуют Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя и Роман.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю день не подходит для завершения важных дел и решения финансовых вопросов. Однако он будет хорош для милых домашних забот без больших затрат энергии.