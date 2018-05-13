13.05.2018 | 13:01

14 мая в России отмечается День фрилансера. Слово freelancer означает «свободный копьеносец», «вольный стрелок». Им называют работника, не состоящего в штате какой-либо организации, а самостоятельно устанавливающего себе график работы и выбирающего заказчиков.

Как правило, «вольным стрелкам» нашего времени помогает Интернет: фрилансеры трудятся вне стен офисов дизайнерами, программистами, менеджерами, копирайтерами, журналистами.

14 мая вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1878 году было запатентовано в качестве торговой марки название «вазелин», которое происходит от немецкого слова wasser - «вода» и греческого elaion - «оливковое масло».

В 1900-м в Париже начались II летние Олимпийские игры. В 1905-м состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов.

В 1948-м было провозглашено государство Израиль, в 1955-м создана Организация Варшавского договора, а в 1973-м состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции.

14 мая в народном календаре - Еремей Запашник, от имени святого Иеремии - второго из четырех великих пророков, упомянутых в Ветхом Завете.

В это время на Руси шла вспашка и засев полей - трудная, изнурительная работа. Из-за созвучия имени святого со словом «ярмо» крестьяне верили, что пророк Иеремия помогает тем, кто его об этом просит.

Существовала особая примета: чтобы урожай был богатым, на Еремея не давали взаймы не только ни копейки денег, но даже куска хлеба.

Именины в этот день отмечают Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Нина и Тамара.

14 мая родились королева Франции, супруга Генриха IV Маргарита Валуа, английский промышленник, социалист-утопист Роберт Оуэн, советский легкоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Валерий Брумель, российский композитор-песенник, продюсер, радиоведущий Владимир Матецкий, американский программист, основатель и разработчик сети Facebook Марк Цукерберг.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю этот день дарит заряд бодрости и энергии. 14 мая будет полезно прислушаться к советам близких: они помогут вам избежать возможных сложностей.