13.03.2018 | 17:43

В среду, 14 марта, отмечается Международный день рек. Мало кто знает, что раньше он назывался Международным днем борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь.

Специалисты считают, что строительство дамб на водных артериях опасно и угрожает природе. Между тем из 177 крупнейших рек мира только треть не имеют сооружений на главном русле.

Сегодня отмечается еще один неофициальный праздник - Международный день числа π. Придумал его физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, выбрав 14 марта, потому что в американской системе записи дат (месяц/число) эта дата - 3/14 - совпадает с первыми разрядами числа π.

В России с 2010 года 14 марта отмечается День православной книги. К нему приурочено проведение выставок и чтений духовной литературы, лекций по православной культуре, конференций, посвященных вопросам распространения православной литературы в обществе.

14 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1794 году американец Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна, в 1900-м США узаконили золотой стандарт - финансовую систему, в которой роль эквивалента и основы денежного обращения выполняет золото. В 1956-м компания Ampex в США продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон, в 2004-м Президентом Российской Федерации повторно был избран Владимир Путин.

В народном календаре 14 марта - Евдокия Свистунья и Авдотья Плющиха. Свистуньей Евдокию прозвали за то, что в ее праздник обычно свистели ветры. Авдотью величали Плющихой потому, что весной снег «плющит», сугробы тают. Кстати, наши предки верили: талая вода сегодня является целебной.

Именины отмечают Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга и Петр.

14 марта родились австрийский композитор, скрипач и дирижер Иоганн Штраус (отец), немецкий ученый, один из основателей современной физики, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн, а также писатель, путешественник и телеведущий Василий Песков.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, это непростой день, чреватый ссорами и выяснением отношений. Чтобы не поддаваться влиянию негативного, нужно воспринимать происходящее философски и даже с юмором.