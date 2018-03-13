Пензенское информационное агентство|18+|Среда|14 мар 2018|05:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-11oC
0oC
Завтра | Облачно |
  70.16  |  $  56.94
 

Не забудь! | 14 марта - Международный день рек

13.03.2018|17:43
Печать

В среду, 14 марта, отмечается Международный день рек. Мало кто знает, что раньше он назывался Международным днем борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь.

Специалисты считают, что строительство дамб на водных артериях опасно и угрожает природе. Между тем из 177 крупнейших рек мира только треть не имеют сооружений на главном русле.

Сегодня отмечается еще один неофициальный праздник - Международный день числа π. Придумал его физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, выбрав 14 марта, потому что в американской системе записи дат (месяц/число) эта дата - 3/14 - совпадает с первыми разрядами числа π.

В России с 2010 года 14 марта отмечается День православной книги. К нему приурочено проведение выставок и чтений духовной литературы, лекций по православной культуре, конференций, посвященных вопросам распространения православной литературы в обществе.

14 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1794 году американец Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна, в 1900-м США узаконили золотой стандарт - финансовую систему, в которой роль эквивалента и основы денежного обращения выполняет золото. В 1956-м компания Ampex в США продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон, в 2004-м Президентом Российской Федерации повторно был избран Владимир Путин.

В народном календаре 14 марта - Евдокия Свистунья и Авдотья Плющиха. Свистуньей Евдокию прозвали за то, что в ее праздник обычно свистели ветры. Авдотью величали Плющихой потому, что весной снег «плющит», сугробы тают. Кстати, наши предки верили: талая вода сегодня является целебной.

Именины отмечают Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга и Петр.

14 марта родились австрийский композитор, скрипач и дирижер Иоганн Штраус (отец), немецкий ученый, один из основателей современной физики, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн, а также писатель, путешественник и телеведущий Василий Песков.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, это непростой день, чреватый ссорами и выяснением отношений. Чтобы не поддаваться влиянию негативного, нужно воспринимать происходящее философски и даже с юмором.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 