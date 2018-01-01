01.01.2018 | 15:40

Во вторник, 2 января, православная церковь чтит память Игнатия Богоносца - так называли Игнатия Антиохийского, жившего в I-II веках и бывшего учеником Иоанна Богослова. Наши предки служили ему молебны, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти.

Также 2 января считалось «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться сегодня с родственниками полезно для всех.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. 2 января 1839 года Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны, а спустя ровно 120 лет Советский Союз запустил первую автоматическую межпланетную станцию «Луна-1».

Также 2 января в 1961 году США разорвали дипломатические отношения с Кубой. Американское правительство враждебно встретило кубинскую революцию, предприняло серию политических мер и экономических санкций, переросших вскоре в блокаду.

2 января появились на свет русский государственный и военный деятель эпохи Петра I, адмирал Франц Лефорт, русский живописец, один из родоначальников жанровой картины Василий Перов и народный артист СССР Юрий Григорович.

Именины сегодня отмечают Антон, Даниил, Иван, Игнатий.

Полная луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю этот день полон соблазнов, так как контроль за поведением ослаблен, а инстинкты выходят на первый план. Сегодня лучше не думать ни о каких финансовых вопросах, не выяснять отношений, избегать споров и конфликтных ситуаций.