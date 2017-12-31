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Не забудь! | 1 января - первый день 2018 года

31.12.2017|12:12
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Сегодня, 1 января, первый день 2018 года. Во всем мире миллионы людей загадывают желания, думают о том, что принесет с собой начинающийся этап жизни, возлагают на него надежды, строят планы, принимают решения, а еще пишут отчеты о том, что удалось или не удалось сделать в прошедшем году.

В России же 1 января - день отдыха. В этот день почему-то прошлогодний оливье кажется вкуснее сегодняшней красной икры, а шампанское пьется с большим наслаждением, чем в новогоднюю ночь.

Не все знают, что обычай отмечать Новый год появился когда-то в Месопотамии. По мнению ученых, в первый раз его отпраздновали в третьем тысячелетии до нашей эры. Тогда там все земледельческие работы начинались в конце марта, после того как прибывала вода в Тигре и Евфрате. В течение 12 дней это событие ознаменовывалось шествиями, карнавалами и маскарадами. Во время праздника запрещалось работать и вершить суд.

1 января, в День торжества Божией Матери Марии, римско-католическая церковь отмечает Всемирный день мира. У католиков этот праздник называется еще Днем всемирных молитв о мире, во время него верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле. Общим лозунгом Всемирного дня мира стали слова: «Прости, и ты обретешь мир».

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1700 году в России был введен юлианский календарь, в 1801-м - открыт астероид Церера, в 1968-м на Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время», а в 1993-м произошел распад Чехословакии.

В русском народном календаре 1 января - день Ильи Муромца. На Руси вспоминали былинного героя, ласково называли его Илюшенькой. Полагалось выйти утром, на заре, и поклониться родной земле в четыре стороны, пожелать мира и добра всем людям.

Илья Муромец и сегодня популярный в народе персонаж. Он считается покровителем пограничной службы России.

1 января родились итальянский государственный деятель Лоренцо Медичи, основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен, советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза Иван Панфилов, агент советской разведки англичанин Ким Филби, советский актер и театральный режиссер Игорь Владимиров, советский писатель Даниил Гранин и актер советского кино Анатолий Ромашин.

Именины 1 января у Григория, Ильи и Тимофея.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю 1 января возможны перепады настроения, но очень полезна любая работа, а всякое начинание непременно принесет успех.

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