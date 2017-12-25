25.12.2017 | 16:19

Если вы до сих пор не купили близким сувенир к Новому году или Рождеству, 26 декабря самое время это сделать, потому что именно этот день считается Днем подарков.

И пусть праздник отмечается в основном в Великобритании, а также Австралии, Новой Зеландии и Канаде, присоединиться к нему может любой желающий, ведь подарки приятно не только получать, но и дарить.

Праздник начался с обычая вручать деньги и подарки людям более низкого социального положения. В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах.

Россияне же сегодня вспоминают восстание декабристов.

Оно было назначено на лето 1826-го, однако из-за смерти Александра I в декабре 1825 года заговорщики были вынуждены приступить к активным действиям немедленно - в день принесения присяги новому императору Николаю I.

26 декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга собрались три тысячи человек. Однако Николай, знавший о заговоре, заранее принял присягу Сената. На площадь стянули правительственные войска, выступление было подавлено.

По делу декабристов привлекли 579 человек, виновными признали 289. Пятеро - Рылеев, Пестель, Каховский, Бестужев-Рюмин и Муравьев-Апостол - были повешены. Более 120 человек сослали на разные сроки на каторгу или поселение в Сибирь.

В истории в этот день произошло еще несколько знаменательных событий. В 1783 году продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с большой высоты, в 1812-м солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России, в 1898-м Пьер и Мария Кюри впервые получили радий, а в 2004-м на юг Азии обрушилось гигантское цунами.

В народном календаре 26 декабря - Евстратиев день, Ведьмины посиделки. Наши предки верили: в этот день ведьмы собираются и держат совет, как схватить солнце и сжить его с белого света.

Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову. Не следовало также оставлять на крыльце веник - нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.

26 декабря появились на свет китайский государственный и политический деятель ХХ века Мао Цзэдун, народный артист РСФСР Михаил Боярский и американский рок-музыкант, барабанщик, один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест и Яков.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, 26 декабря могут произойти непредвиденные события, поэтому пригодится умение менять тактику поведения. На работе лучше не перенапрягаться и беречь себя от стрессов.