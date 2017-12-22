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Не забудь! | 23 декабря - День дальней авиации

22.12.2017|14:46
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В субботу, 23 декабря, в России отмечается День дальней авиации. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего Военно-воздушными силами России.

Развитие дальней авиации в нашей стране началось 23 декабря 1913-го, когда первый полет совершило легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского - тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец».

23 декабря 1914-го по указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату и принято считать днем создания российской дальней авиации.

В Японии сегодня - день рождения императора, а в Литве - праздник Блукаса. Это особый день, который является символом неоконченных забот и неисполненных желаний уходящего года. Праздник Блукаса - своего рода подготовка к Новому году, когда все старое, незаконченное и плохое надо оставить в прошлом.

23 декабря произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1917 году вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок». В 1947-м американские физики продемонстрировали первый в мире транзистор. Также в 1947 году указом Президиума ВС СССР 1 января объявлено праздничным днем и выходным. В 1986-м в Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик Сахаров.

Для православных 23 декабря известно как день памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Он строго следил за благочестием и состоянием храмов, правильностью совершения богослужений и особенно за нравственностью паствы.

В народном календаре 23 декабря отмечено как день Мины. На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду от лжи.

23 декабря появились на свет российский император Александр I, русский художник Карл Брюллов, режиссер Владимир Немирович-Данченко, актер театра и кино, режиссер Лев Дуров.

Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла и Яков.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует сегодня заняться спокойной работой, а принятие судьбоносных решений отложить на другой, более благоприятный день.

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