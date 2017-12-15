15.12.2017 | 14:13

Сегодня, 16 декабря, поздравления с профессиональным праздником - правда, пока неофициальным - принимают российские специалисты по купле-продажи недвижимости. Третья суббота декабря в России - День риелтора.

Те, кому хотя бы раз в жизни приходилось заниматься операциями с недвижимостью, знают: высокопрофессиональный добросовестный риелтор - это как минимум 50% успеха. Он не только найдет покупателя на квартиру или, напротив, предложит варианты жилья, которые вам подойдут, но и тщательно проследит за чистотой сделки. Телефоны таких специалистов передаются из рук в руки, а доброе имя становится залогом доверия к ним клиентов.

В истории дата 16 декабря отмечена несколькими историческими событиями. Именно в этот день в 1641 году сицилийский священник Джулио Мазарини получил мантию кардинала, в 1773-м американские колонисты устроили акцию, вошедшую в историю как «Бостонское чаепитие», в 1899-м был основан футбольный клуб «Милан», в 1931-м цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального, а в 1946-м парижский дизайнер Кристиан Диор распахнул для клиенток двери своего модного дома.

В народном календаре 16 декабря - Иван Молчальник. На Руси в этот день полагалось как можно меньше говорить и писать. Вообще слова без лишней необходимости в этот день старались не употреблять: почему-то считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, весь год будет красноречив. Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу.

Именины сегодня отмечают Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

16 декабря родились английская романистка Джейн Остин, русский живописец Василий Кандинский, «белый» генерал Антон Деникин, советский и российский телеведущий Юрий Николаев, английский писатель, ученый и изобретатель Артур Кларк, народная артистка России Светлана Дружинина, участник группы ABBA Бенни Андерссон, композитор и пианист, народный артист СССР Георгий Свиридов.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня -

тот самый день, когда превосходно удаются все дела. Главное - постараться прожить его в приподнятом настроении и бодрости духа.