14.12.2017 | 13:00

15 декабря начните утро с чашечки ароматного горячего янтарного напитка. Ведь сегодня во всем мире отмечается День чая. Праздник имеет статус международного, однако наиболее важен он для тех стран, в экономике которых статья о производстве чая занимает одно из главных мест. Это Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда, Танзания.

В России чаепитие было настоящим ритуалом, когда у самовара собиралась вся семья. Свежезаваренный чай пили с сахаром вприкуску, со сладостями и с пирожками. И сейчас традиция жива во многих семьях и даже офисах.

В Пензенской области, как и многих других регионах России, популярен чай c молоком, лимоном, а также с травами. Традиционными добавками являются мята, мелисса, чабрец (богородская трава), ромашка, липовый цвет и другие ароматные растения, характерные для Сурского края. Впрочем, в последние годы в моду вошли и другие добавки: дольки апельсина, лук, имбирь.

15 декабря обозначено в календаре как День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Эта памятная дата отмечается с 1991-го.

Каждый год в России, по данным Союза журналистов, погибает от 10 до 20 представителей этой профессии. Некоторые преступления остаются нераскрытыми долгие годы.

15 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1791 году вступили в силу первые 10 поправок к Конституции США - «Билль о правах». В 1875-м в парижском «Журнале воспитания и развлечения» завершилась публикация романа Жюля Верна «Таинственный остров». В 1905-м в Санкт-Петербурге был основан Литературный музей Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома). А в 1923-м была зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы Škoda.

15 декабря появились на свет древнеримский император Нерон, французский инженер-строитель Александр Густав Эйфель, французский физик, открывший радиоактивное излучение, нобелевский лауреат Антуан Анри Беккерель и политический и государственный деятель Борис Грызлов.

В народном календаре 15 декабря - день Аввакума. На Руси на пророка Аввакума было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы. А чтобы защитить ребенка, знахарки проводили целый обряд: в курятнике обмывали малыша водой, приговаривая: «Куры белые, куры рябые, куры желтые, куры пестрые, куры черные, возьмите свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье и сон». После этого на ребенка надевали свежую одежду.

Именины сегодня празднуют Алексей, Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара и Федор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня поддерживать себя в легком и радостном состоянии духа, стараться избегать напряжения и волнений.