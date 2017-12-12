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Не забудь! | 13 декабря поставьте в воду вишневую ветку

12.12.2017|14:49
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Сегодня, 13 декабря, православная церковь отмечает день памяти Андрея Первозванного, одного из апостолов, наиболее близких к Иисусу. В народном календаре этот день называется Андрей Зимний. Считалось, что если на него пойдет снег, то пролежит он еще 110 дней.

В этот день начинались первые гадания на женихов. За ужином юные крестьянки отламывали кусок от своего ломтя хлеба и клали его под подушку, приговаривая: «Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать». Кроме того, девушки ставили в воду ветку яблони или вишни. Если к Рождеству она зазеленеет, то девушка в новом году обязательно выйдет замуж, а если зацветет, то замужество будет счастливым и богатым. Впрочем, это не мешает любому желающему поставить в воду веточку, чтобы в середине зимы любоваться нежными цветами и зелеными листочками.

Именинники сегодня Андрей и Иван.

В день 13 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1577 году молодой моряк Фрэнсис Дрейк, будущий «пират Ее Величества, английский рыцарь, победитель «Непобедимой армады», отправился в свою первую серьезную экспедицию и совершил кругосветное путешествие. В 1642-м голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию (вторым ее посетил Джеймс Кук). В 1971-м в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи», вошедшей в золотой фонд советского кино.

13 декабря родились поэты Генрих Гейне и Валерий Брюсов, киноактеры Николай Рыбников и Ростислав Плятт, а также соавтор Ильи Ильфа писатель Евгений Петров.

Лунный календарь рекомендует этот день провести по возможности в покое и одиночестве.

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