11.12.2017 | 15:27

12 декабря Россия отмечает важную памятную дату - День Конституции. Основной закон нового государства был принят в 1993 году на референдуме. 25 декабря его полный текст опубликовали в «Российской газете».

Больше 10 лет День Конституции считался официальным праздником и в календаре был отмечен красным цветом. Однако в 2004 году Госдума РФ приняла поправки к Трудовому кодексу, и он исчез из списка выходных.

В Швейцарии сегодня отмечается День флага, в Киргизии - День национальной литературы, в Казахстане - День таможенной службы, в Туркменистане - День нейтралитета, а в Мексике - День Девы Марии Гваделупской.

В истории 12 декабря известно тем, что в 1817 году в этот день в Москве состоялось открытие Манежа. Грандиозное здание построили за шесть месяцев по проекту знаменитого инженера и ученого-механика Августина Бетанкура. Долгое время оно не имело равных в мире по ширине.

12 декабря 1979 года по предложению комиссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану было принято постановление об оказании стране военной помощи путем ввода туда советских войск.

В народном календаре сегодня Парамон Зимоуказатель. В этот день по снегу делали прогнозы на будущий год. Наши предки говорили: «Зима без снегу - не быть хлебу», «Снег глубок - год хорош», «Много снега - много хлеба, вода разольется - сена наберется».

Именины 12 декабря отмечают Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей и Федор.

В этот день родились русский историк и писатель Николай Карамзин, советский и киргизский писатель и государственный деятель Чингиз Айтматов, французский романист Гюстав Флобер, певец Фрэнк Синатра, композитор Владимир Шаинский, советские актеры, любимцы женщин всего Советского Союза Леонид Быков и Виталий Соломин, артистка Клара Новикова и путешественник Федор Конюхов.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю 12 декабря важно сохранить душевный покой и постараться ни с кем не ссориться. Рекомендуется завершить начатые давно дела и уделить внимание дому.