09.12.2017 | 10:02

Сегодня, 10 декабря, во всем мире отмечается День прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

В этом документе провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

В один день с защитой прав человека отмечается Международный день прав животных. Он был учрежден в 1998 году, в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. Организации, учредившие этот день, хотели подчеркнуть, что все живые существа на нашей планете имеют право на жизнь и защиту от страданий

Знаете ли вы, что существует Всеобщая декларации прав животного? Она была торжественно провозглашена 15 октября 1978 года в Париже в здании ЮНЕСКО. Декларация состоит из 10 статей, в которых говорится не только о том, что каждое живое существо имеет право на уважение и на жизнь без страданий, эксплуатации и смерти, и что жестокое обращение с животными недопустимо.

Борцы за права животных отстаивают для братьев наших меньших те же права и свободы, которые имеет человек, и прежде всего - неотъемлемое право на жизнь, право на свободу и на природное место обитания.

Декларация и различные законы о защите прав животных работают в Англии, Германии, Дании, Соединенных Штатах Америки и других странах. Граждане, виновные в жестоком обращении с животными, несут уголовную ответственность в зависимости от тяжести проступка.

В России же еще осенью 2010 года в Госдуму был внесен законопроект «Об ответственном обращении с животными», но он до сих пор не принят.

Также сегодня неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Известен день и как День создания службы связи МВД России. Ведомство ведет свою историю с 1949 года. И по сей день служба связи является одним из главных подразделений в структуре МВД, вносящим весомый вклад в дело обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.

Кроме того, 10 декабря проходит церемония вручения одной из самых престижных международных наград - Нобелевской премии. Она присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества и пользуется международным признанием как самое почетное гражданское отличие.

Основателем премии был Альфред Нобель - известный шведский химик, инженер и изобретатель, на счету которого 355 изобретений, самое известное среди которых - динамит.

В этот день в Стокгольме король Швеции вручает премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. А в Осло председатель Норвежского Нобелевского комитета вручает премию в области защиты мира.

10 декабря в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1698 г. Петр I учредил первую (и высшую) награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного. В 1768-м в Англии по приказу Георга III учреждена Королевская академия художеств. А в 1866-м Федор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять…», характеризующее русский менталитет.

10 декабря родились русский поэт, писатель и публицист Николай Некрасов, советский артист цирка (клоун), актер, народный артист СССР Михаил Румянцев (знаменитый Карандаш), советский хоккейный и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Тарасов.

В народном календаре - праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов - иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение». В этот день наши предки надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Считалось, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.

Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла и Яков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня решать простые вопросы и не принимать серьезных решений.