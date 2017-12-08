08.12.2017 | 12:01

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Памятная дата была установлена федеральным законом в начале 2007 года. Однако свою историю праздник ведет еще с XVIII века, тогда его отмечали как День Георгиевских кавалеров.

В декабре 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца как знак отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Им было награждено более 10 тысяч человек, причем первой, высшей степенью ордена - всего 23, из которых лишь четверо (в том числе М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли) стали кавалерами всех четырех степеней.

После Октябрьской революции орден упразднили, а в 2000 году восстановили в качестве военной награды Российской Федерации.

Сегодня же, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и «отмывание» коррупционных доходов.

Пензенцы в этот день могут посетить областную библиотеку имени М. Ю. Лермонтова, где начала работать книжная выставка «Антикоррупционный глобус: коррупция и борьба с ней в мировой истории».

В экспозиции будут представлены книги, монографии, учебники, периодические издания, раскрывающие исторические корни, причины появления коррупции. Выделены разделы, рассматривающие теоретическое осмысление учеными-правоведами явления коррупции, современные методы и мировой опыт противодействия коррупции.

Также в этот день отмечают свой профессиональный праздник сотрудники ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ. Под охраной сотрудников предприятия (а это более 60 000 квалифицированных работников) находится свыше 2 300 объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе более 1 500 наиболее важных.

В истории 9 декабря известно тем, что в этот день в 1884 году Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал роликовые коньки, в 1968-м изобретатель Дуглас Энгельбарт представил первую в мире компьютерную мышь, а в 1989-м было возобновлено издание общественно-политической газеты «Коммерсантъ».

В народном календаре сегодня Юрьев день. До царствования Бориса Годунова в этот день, а также за неделю до него и в течение недели после крестьяне могли перейти к другому землевладельцу. Память о нем осталась в выражении сожаления о потерянной свободе: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».

До Юрьева дня нужно было раздать все долги, чтобы не прожить в должниках всю жизнь, и утеплить избу, чтобы в нее не проникал мороз.

Погоду в этот день предсказывали, слушая воду в колодцах. Если вода была тихой, ждали спокойной зимы. Если по ней шла рябь, готовились к вьюге.

9 декабря родились английский поэт Джон Мильтон, русский анархист, историк и географ Петр Кропоткин, американский актер и режиссер Джон Малкович.

Именины 9 декабря отмечают Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, в этот день у многих появляется готовность менять что-либо или кардинально решать накопившиеся вопросы. Главное - не экспериментировать с прической; поход в парикмахерскую лучше отложить до другого дня.