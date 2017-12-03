03.12.2017 | 14:06

Сегодня, 4 декабря, самое подходящее время, чтобы написать письмо Деду Морозу. Обычно именно в этот день во многих странах мира почтамты начинают отправку корреспонденции с просьбами о долгожданном подарке, которая обязательно будет доставлена по адресу.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту со всей страны и из СНГ. Причем пишут их не только дети, но и взрослые, не разучившиеся верить в чудеса. В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге есть даже отдельное здание для хранения корреспонденции.

Работники сказочной почты отвечают на все письма, в которых указан обратный адрес. Кстати, они отмечают, что с каждым годом желания становятся все более сложными: запросы нынешних ребятишек неизмеримо выше, чем у их родителей, когда-то бывших такими же малышами. Современные дети заказывают компьютеры, айфоны, роликовые коньки... Впрочем, есть и другие просьбы: о работе для родителей, о женихе для старшей сестры, о маме и папе, которых мечтают обрести те, кто лишен семьи.

По утверждению психологов, чем дольше ребенок будет верить в Деда Мороза, тем лучше: в подсознании формируется вера в чудо - один из важных защитных механизмов психики человека. Люди, верящие в чудеса, как правило, общительны, открыты и уверены в себе.

4 декабря в России отмечается День информатики - праздник еще не официальный, но уважаемый всеми, кто имеет отношение к этой сфере. Сам термин «информатика» появился из слияния двух слов: «информация» и «автоматика».

В 1948 году молодой инженер Башир Рамеев, ставший впоследствии известным конструктором вычислительной техники, предложил организовать при Академии наук лабораторию по созданию цифровой вычислительной машины.

Задумки были реализованы, и 4 декабря 1948 года комитет при Совете министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал изобретение Рамеева - цифровую ЭВМ. Поэтому 4 декабря можно смело назвать днем рождения российской информатики.

Кстати, серийное производство вычислителей было организовано на пензенском заводе счетно-аналитических машин - САМ. Башира Рамеева назначили его главным конструктором. Первая ЭВМ была выпущена в областном центре в 1957 году.

Сегодня имя Рамеева носит один из пензенских технопарков. А местная студия «Свет» собирается снять документальный фильм «Легендарный Рамеев» о выдающемся ученом.

4 декабря стоит вспомнить и о том, что в этот день в 1946 году на московском заводе малолитражных автомобилей был собран первый «Москвич-400». Четырехместная легковушка развивала максимальную скорость 90 км/ч и, за исключением некоторых отличий, представляла собой почти точную копию немецкого Opel Kadett K38. С нее началось в России массовое производство доступных автомобилей для народа.

В народном календаре сегодня Введение. В этот день родители впервые привели в храм будущую Богоматерь Марию. Считалось, что с этой поры наступает настоящая зима, которая проезжает по деревням и селам на тройке лошадей. На Руси начинались введенские ярмарки, главным товаром на них были сани, полушубки и валенки.

4 декабря родились советский математик и астроном Яков Перельман, украинский и советский легкоатлет, олимпийский чемпион Сергей Бубка, народный артист СССР Николай Симонов, советский писатель и публицист Лазарь Лагин.

Полная луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует провести этот день в спокойном ритме, несмотря на самое начало рабочей недели, и попытаться восстановить свои силы. Решение ключевых вопросов лучше отложить до завтра.