Не забудь! | 30 ноября поздравим братьев наших меньших!

29.11.2017 | 15:54

Если у вас есть собака, кошка, птичка, хомячок или любой другой домашний любимец (скажем, конь или поросенок), то сегодня день, когда следует устроить ему праздник. Потому что 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. В России его празднуют с 2000 года.

Девизом праздника стали слова Маленького принца из сказки Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Этот день посвящается всем животным, которых одомашнил человек, чтобы еще раз напомнить людям об ответственности за братьев наших меньших.

Кроме того, в последний день осени во всем мире отмечается День защиты информации. В 1988 году ассоциация компьютерного оборудования учредила этот праздник, чтобы предупредить пользователей о необходимости защиты своих электронных данных и об угрозе вирусов и хакерских атак.

Напомним, что именно в 1988-м мир информационных технологий серьезно пострадал после атаки «червя» - компьютерного вируса Морриса. Это событие заставило специалистов во всем мире искать новые комплексные решения по защите данных и безопасности интернет-пространства.

30 ноября известно в истории рядом знаменательных событий. В этот день в 1794 году Александру Суворову было присвоено звание генерал-фельдмаршала, в 1853-м русский флот одержал блестящую победу над турецким у мыса Синоп, в 1936-м в Лондоне сгорел Хрустальный дворец, в 1939-м началась советско-финская война, а в 1993-м двуглавый орел был вновь утвержден гербом России.

30 ноября православные отмечают день преподобного Никона Радонежского - ближайшего ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. У западных христиан сегодня день святого Андрея Первозванного, одного из учеников Иисуса Христа, брата апостола Павла.

В народном календаре - Григорий Зимоуказатель. Наши предки в этот день «закатывали зиму» - и стар и млад валялись в свежем снегу. Чем дальше укатишься - тем суровее и крепче будет зима, зато урожай в следующем году выйдет богатым.

Именинники 30 ноября Геннадий, Григорий, Захар, Иван и Михаил.

В этот день родились писатели Джонатан Свифт, Марк Твен, Виктор Драгунский, американский изобретатель оружия Оливер Фишер Винчестер, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова, народный артист СССР Вячеслав Невинный, британский политик Уинстон Черчилль.

Растущая луна находится во второй фазе. Лунный календарь обещает тихий и спокойный день. Брак, заключенный сегодня, будет удачным. Однако жених и невеста не должны быть ревнивыми. Если в этот день возникнет конфликт, в его решении следует пойти на компромисс. Также сегодня не стоит ссориться и обижаться - иначе помириться будет сложно.