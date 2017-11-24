24.11.2017 | 17:21

В субботу, 25 ноября, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН и направлен на привлечение внимания общественности к данной проблеме.

И речь идет не только о случаях жестокого произвола где-нибудь в странах «третьего мира», а о вполне привычном домашнем насилии или повседневном притеснении женщин на рабочем месте. Ведь даже благополучные актрисы Голливуда время от времени заявляют о домогательствах со стороны режиссеров, продюсеров и руководства кинокомпаний.

Символом протеста против всех форм насилия над женщинами является белая ленточка. В разных государствах ее начинают носить в знак несогласия с какой-либо несправедливостью.

Также сегодня отмечается День российского военного миротворца. Праздник был установлен указом Президента РФ в прошлом году. Дата выбрана не случайно: 25 ноября 1973 года советские солдаты официально выступили в составе миротворческих сил на Ближнем Востоке.

В истории 25 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1339 году были заложены дубовые стены Московского Кремля, в 1918-м Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом, а в 1942-м состоялось подписание советско-французского соглашения, положившее начало формированию знаменитой эскадрильи «Нормандия - Неман».

Также 82 года назад в СССР был учрежден орден «Знак Почета». Им награждали за высокие достижения в государственной, общественной, социально-культурной и научно-исследовательской деятельности, а также на производстве. Ордена получали отдельные граждане, предприятия, города СССР и зарубежных стран.

25 ноября в народном календаре Иван Милостивый. На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие откладывались до Масленицы или Красной горки. Если на Ивана шел дождь или снег, ждали оттепели до Введения (4 декабря).

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан и Федор.

25 ноября родились испанский драматург Лопе де Вега, русский хирург и основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов, русский генетик и селекционер Николай Вавилов, американский предприниматель Эндрю Карнеги, советский государственный и политический деятель Анастас Микоян, народная артистка СССР Нонна Мордюкова.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь утверждает, что этот день удачен для работы и бизнеса. Однако сегодня необходимо побыть и наедине с собой: подумать об уже совершенном и только запланированном.