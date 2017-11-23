Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|24 ноя 2017|01:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Снег |
  69.18  |  $  58.46
 

Не забудь! | 24 ноября день трудного выбора: покупать или не покупать?

23.11.2017|17:43
Печать

На сегодняшний день, 24 ноября, выпали два противоречащих друг другу события: «черная пятница», открывающая традиционный рождественский сезон распродаж, и Всемирный день отказа от покупок.

Поэтому многим из нас придется нелегко: с одной стороны, можно купить давно приглянувшуюся вещь с хорошей скидкой, с другой - есть повод задуматься: так ли она вам нужна? Выбор за вами!

Впрочем, сегодня во всем мире отмечается еще один праздник, не имеющий отношения к обществу потребления - День моржа. Дело в том, что в последние дни осени эти крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии, покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите.

Дата 24 ноября известна в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1859 году в продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов», в 1927-м состоялось открытие Московского государственного театра оперетты, в 1974-м была найдена австралопитек Люси, а в 2002-м брянский школьник Ян Непомнящий стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров.

24 ноября родились нидерландский философ-рационалист, натуралист Бенедикт Спиноза, русский полководец, генералиссимус Александр Суворов, американский педагог, психолог, писатель Дейл Карнеги, французский живописец и график Анри де Тулуз-Лотрек, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, советский композитор Альфред Шнитке, заслуженная артистка России Наталья Крачковская, советский и российский телеведущий, организатор и ведущий КВН Александр Масляков.

В народном календаре сегодня Федор Студит, или Федор Мороз. «Федор Студит землю студит», - говорили люди. Сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели, а обилие звезд на небе - обильный урожай грибов и ягод следующим летом.

Именины 24 ноября отмечают Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей и Федор.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует в первой половине дня завязывать знакомства и строить планы, а после обеда полностью отдаться работе.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!