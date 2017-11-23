23.11.2017 | 17:43

На сегодняшний день, 24 ноября, выпали два противоречащих друг другу события: «черная пятница», открывающая традиционный рождественский сезон распродаж, и Всемирный день отказа от покупок.

Поэтому многим из нас придется нелегко: с одной стороны, можно купить давно приглянувшуюся вещь с хорошей скидкой, с другой - есть повод задуматься: так ли она вам нужна? Выбор за вами!

Впрочем, сегодня во всем мире отмечается еще один праздник, не имеющий отношения к обществу потребления - День моржа. Дело в том, что в последние дни осени эти крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии, покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите.

Дата 24 ноября известна в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1859 году в продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов», в 1927-м состоялось открытие Московского государственного театра оперетты, в 1974-м была найдена австралопитек Люси, а в 2002-м брянский школьник Ян Непомнящий стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров.

24 ноября родились нидерландский философ-рационалист, натуралист Бенедикт Спиноза, русский полководец, генералиссимус Александр Суворов, американский педагог, психолог, писатель Дейл Карнеги, французский живописец и график Анри де Тулуз-Лотрек, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, советский композитор Альфред Шнитке, заслуженная артистка России Наталья Крачковская, советский и российский телеведущий, организатор и ведущий КВН Александр Масляков.

В народном календаре сегодня Федор Студит, или Федор Мороз. «Федор Студит землю студит», - говорили люди. Сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели, а обилие звезд на небе - обильный урожай грибов и ягод следующим летом.

Именины 24 ноября отмечают Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей и Федор.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует в первой половине дня завязывать знакомства и строить планы, а после обеда полностью отдаться работе.