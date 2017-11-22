22.11.2017 | 16:41

23 ноября в Японии отмечается День благодарности труду. В его основе лежит почитание работы: японцы благодарят друг друга за ту посильную помощь, которую они оказали обществу.

В США сегодня День благодарения, традиции которого американцы свято хранят и соблюдают. Семьи 23 ноября обязательно сходят в церковь, а после службы соберутся за праздничным столом.

В Казахстане сегодня поздравления принимают сотрудники дорожной полиции, в Литве - военнослужащие.

Православные верующие отмечают день памяти святого великомученика Георгия Победоносца.

Согласно легенде, Георгий, выросший в глубоко верующей христианской семье, стал одним из старших военачальников в армии императора Диоклетиана. Однако, когда начались гонения на христиан, Георгий раздал свое имущество беднякам, явился в сенат и назвал себя христианином.

Диоклетиан пытался уговорить своего любимца не губить себя, однако получил твердый отказ. Когда же по приказу императора оруженосцы стали толкать Георгия копьями, одно из них сломалось.

Христианина пытали колесом, утыканным ножами и мечами, бросали в яму с негашеной известью, ломали руки и ноги, заставляли бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри, били плетьми, поили ядом, но каждый раз он оставался невредимым. После всех мучений ему по приказу императора отсекли голову.

Одно из самых известных чудес, совершенных святым Георгием, - убийство копьем змея (дракона), которому по выпавшему жребию должны были отдать на растерзание царскую дочь. Есть еще один вариант этой легенды: святой покорил змея молитвой, а девушка, предназначенная в жертву, привела его в город. При виде чуда жители приняли христианство, а Георгий убил змея мечом.

Святой Георгий назван покровителем воинов, земледельцев и пастухов, а в некоторых странах - путешественников. Со времен Дмитрия Донского он считается заступником Москвы. На городском гербе изображен святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой мантии на серебряном коне, поражающий золотым копьем черного змея.

В истории 23 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1763 году Екатерина II учредила в России медицинскую коллегию, в 1859-м в лондонских книжных лавках появился в продаже труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов» (кстати, огромный по тем временам тираж - 1 250 экземпляров - был раскуплен за день), в 1869-м в Шотландии спустили на воду «Катти Сарк» - единственный классический чайный клипер, сохранившийся до наших дней, а в 1917-м декретом Совнаркома были уничтожены сословия и гражданские чины дореволюционной России.

В народном календаре сегодня - Родион и Эраст. Крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавали их скотине, чтобы животные были здоровы.

Именины 23 ноября также отмечают Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр и Терентий.

23 ноября родились нарком просвещения Анатолий Луначарский, Маршал Советского Союза и дважды Герой Советского Союза Родион Малиновский и детский писатель Николай Носов.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует сегодня проявлять творческую активность - это станет ключом к успеху. Кроме того, день благоприятен для стрижки.