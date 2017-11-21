21.11.2017 | 16:16

Сегодня, 22 ноября, в мире отмечается День сыновей. Этот добрый семейный праздник не так известен, как День матери или День отца, однако он может стать еще одним поводом для мальчиков и мужчин сказать мамам и папам, что они их любят, а родителям - что они гордятся своими сыновьями.

22 ноября в России отмечают и День психолога. Это неофициальный праздник, но любому знающему специалисту будет приятно получить поздравление. Тем более что в последние годы обращаться к профессиональным психологам стало хорошим тоном.

В Азербайджане сегодня празднуется День работников юстиции, в Армении - День банковских работников, в Киргизии - День работника прокуратуры, в Ливане - День независимости.

В истории 22 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1605 году в Кракове обручились по доверенности Лжедмитрий I и Марина Мнишек, в 1928-м в парижской Гранд-опера впервые прозвучало знаменитое «Болеро» Мориса Равеля, в 1960-м в СССР увидела свет первая партия автомобилей «Запорожец», в 1963-м в Далласе был убит 35-й президент США Джон Кеннеди, а в 1990-м Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра.

В народном календаре сегодня Матрена Зимняя, с этого дня «зима встает на ноги и морозы прилетают от железных гор». На Матрену наблюдали за погодой: если выпадал иней, ждали морозов, а туман сулил оттепели.

Именины 22 ноября отмечают Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Порфирий, Семен, Тимофей и Федор.

В этот день родились русский писатель, врач, составитель словаря Владимир Даль, 18-й президент Франции Шарль де Голль, ученый и конструктор вертолетов Михаил Миль, поэт-песенник Николай Добронравов и писатель Виктор Пелевин.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь предупреждает: этот день не подходит для принятия важных решений. Зато он благоприятен для торговли и визита в парикмахерскую.