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Не забудь! | 21 ноября отмечают Всемирный день телевидения

20.11.2017|22:50
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Здравствуй! Hello! Hola! Bonjour! - приветствия друзей могут звучать по-разному, но на всех языках мира это пожелания добра и благоденствия.

21 ноября 1973 года два брата-американца Брайан и Майкл Маккормак впервые заявили о том, что в ответ на конфликт между Египтом и Израилем хотят провести World Hello Day.

Первый День приветствий поддержали тысячи людей в 180 государствах. Эффект был потрясающий. А придумали братья самую простую акцию: они отправили в разные города и страны письма с приветствиями на всевозможных языках.

А еще 21 ноября отмечают Всемирный день телевидения. Это праздник всех людей, причастных к созданию магии голубого экрана. Он был учрежден в 1996 году по инициативе ООН, которая собрала в этот день Всемирный телевизионный конгресс.

21 ноября в России поздравляют специалистов, имеющих непосредственное отношение к финансам: сегодня отмечается День бухгалтера и День работника налоговых органов Российской Федерации.

Любой руководитель знает: хороший бухгалтер ценнее золота. В руках этих людей сосредоточены все финансовые потоки предприятия, от них зависит зарплата сотрудников и процветание организации в целом.

Деятельность налоговых органов так же важна для жизни страны, как для предприятия работа бухгалтерии. Именно налоговые службы обеспечивают реализацию экономической и социальной политики государства и являются одной из наиболее эффективных и влиятельных структур госуправления, гарантом экономической безопасности.

21 ноября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1783 году состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре, в 1916-м в Эгейском море затонул «Британик» - корабль-близнец «Титаника», а 1965-м в столице открылся Детский музыкальный театр, сегодня носящий имя Натальи Ильиничны Сац.

В народном календаре 21 ноября Михайлов день. Хлебосольные хозяйки накрывали богатый стол, привечая и угощая не только родных и знакомых, но и любых путников и странников: вдруг это ангел-хранитель явился на порог?

Именинники 21 ноября Гавриил, Марфа, Михаил, Павел и Рафаил.

В этот день родились французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения Вольтер, народный артист СССР Михаил Глузский, народная артистка России Тамара Носова, писатель-фантаст Ник Перумов и исландская певица Бьорк.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю сегодня ожидается прилив сил и энергии, так что вы можете успеть сделать гораздо больше, чем планировали.

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