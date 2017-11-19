19.11.2017 | 14:13

Сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка. Именно в этот день в 1959 году Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989-м - Конвенцию о правах ребенка.

По данным ООН, ежегодно более десяти миллионов детей умирают, не дожив до пяти лет, и десятки миллионов остаются больными, лишаясь возможности для развития. Это тяжелые последствия нищеты и невежества, а также болезней, часть которых можно было бы предотвратить.

В День ребенка принято проводить благотворительные акции в поддержку детей, нуждающихся в помощи.

В истории 20 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1480 году татаро-монгольское владычество на Руси окончилось стоянием на Угре, в 1805-м впервые прозвучала единственная опера Людвига ван Бетховена «Фиделио», в 1820-м китобойное судно «Эссекс» было протаранено гигантским китом (этот случай лег в основу сюжета романа «Моби Дик» Германа Мелвилла).

В 1945-м начался Нюрнбергский процесс над военными преступниками Третьего рейха, в 1990-м был задержан серийный убийца Андрей Чикатило, а в 1998-м - осуществлен запуск первого модуля МКС - российского функционального грузового блока «Заря».

В народном календаре сегодня Федотов день. На Руси говорили: «Федот идет - за собой стужу и лед ведет» - и ждали ледостава.

В эти дни девушки начинали прясть, так как Федот считался покровителем рукоделия.

Именинники 20 ноября Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор и Федот.

В этот день родились испанский и португальский мореплаватель Фернан Магеллан, русская поэтесса и писательница эпохи Серебряного века Зинаида Гиппиус, американский астроном Эдвин Хаббл, советская и российская балерина Майя Плисецкая, советские и российские актеры Михаил Ульянов и Алексей Баталов, советская телеведущая Аза Лихитченко, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сегодня новолуние. Согласно лунному календарю день хорош для любых начинаний и построения планов, но не подходит для общения. Поэтому постарайтесь избегать лишних контактов.