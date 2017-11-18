18.11.2017 | 12:16

Сегодня, 19 ноября, подруги и жены курсантов и преподавателей Пензенского артиллерийского инженерного института прямо с утра поздравят своих любимых с Днем ракетных войск и артиллерии. Ранее он отмечался 1 ноября, но с 2006 года дата была перенесена.

Этот праздник, установленный Указом Президента РФ о профессиональных и памятных датах, отмечается с 2006 года в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

В мирное время ракетные войска и артиллерия стоят на страже Отечества и берегут рубежи родной страны. Ни один военный праздник не обходится без парада грозной военной техники.

Кроме того, 19 ноября отмечается профессиональный праздник работников стекольной промышленности России. Дата эта не случайна: 19 ноября родился Михаил Ломоносов, создатель химического производства глазури, стекла, фарфора.

Далеко не многие знают, что впервые стекло было получено свыше пяти тысяч лет назад. Образцы изделий из стекла были обнаружены при раскопках египетских городов. А на Руси стеклянные браслеты, посуда, мозаика изготавливались начиная с XI века.

Сурский край прославили своими изделиями никольские умельцы. Недаром в Никольске проходят международные симпозиумы по художественному стеклу, на которые собираются лучшие профессионалы из многих стран.

Впрочем, сегодня можно поздравить не только ракетчиков и стекольных дел мастеров, но и всех представителей сильного пола: 19 ноября во всем мире отмечается Международный мужской день. И хотя в нашей стране по традиции мужским днем считается 23 февраля, завтра у женщин есть прекрасный повод еще раз сказать своим мужчинам слова любви и нежности.

Но есть еще одна нота в общем звучании завтрашнего дня, и она - горькая. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Во всем мире в ДТП ежедневно погибает более трех тысяч человек, около 100 тысяч получают серьезные травмы. На дорогах гибнут не только взрослые люди, способные отдавать отчет своим поступкам, но и дети. По состоянию на конец октября за этот год на дорогах Пензенской области произошло 182 ДТП с участием детей и подростков, в которых 8 человек погибли и 189 получили ранения.

Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий заключается в том, чтобы почтить память погибших в автоавариях и выразить соболезнования членам их семей.

19 ноября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1190 году был основан Тевтонский орден, в 1765-м в Польше открылся первый драматический театр, в 1819-м состоялось открытие музея Прадо в Мадриде, а в 1824-м произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение.

19 ноября родились первый русский ученый и общественный деятель Михаил Ломоносов, индийский государственный деятель Индира Ганди, известный американский дизайнер Кельвин Кляйн, политический деятель, «всесоюзный староста» Михаил Калинин и русский мореплаватель Иван Крузенштерн.

В народном календаре сегодня - Павел Ледостав. В России святого Павла считали заступником военных моряков Российского флота. Считалось, что в этот день воду в реках и озерах сковывает льдом, и крестьяне доставали снасти, готовясь к подледному лову.

Именины 19 ноября отмечают Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

Луна находится в стадии Новолуния. Лунный календарь гласит, что первая половина дня хороша для построения планов, а вторая - для того, чтобы сделать кому-нибудь (можно и себе) подарок.