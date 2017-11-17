17.11.2017 | 11:50

Сегодня, 18 ноября, свой день рождения празднует Дедушка Мороз. На самом деле никто не знает, сколько ему лет, но точно более 2 000. В разные времена он был известен под разными именами: сначала как восточнославянский дух холода Трескун, затем как сказочный персонаж Морозко или Мороз Иванович.

В этот день на родине самого веселого и знаменитого сказочного персонажа новогодних праздников в Великом Устюге зима вступает в свои права. В вотчине доброго волшебника тщательно готовятся ко дню рождения Дедушки. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который любой желающий может опустить поздравление для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.

Между прочим, Дед Мороз принимает письма не только на почтовых открытках и в конвертах, но и по электронной почте. 18 ноября начинают работать компьютеры, которые принимают электронные письма и заявки на подарки от российских детей. Но все-таки самыми любимыми и ценными для Деда Мороза остаются поздравления с днем рождения на почтовых открытках или в бумажных письмах и рисунках.

А маленькие жители Сурского края 18 ноября с 16:00 до 17:00 могут поздравить Дедушку по телефону 56-47-04 (код Пензы - 8412) - пожелать всего хорошего, рассказать стишок или спеть песенку. Каждый, кто дозвонится, получит пригласительный билет на новогоднее представление у елки и на волшебную сказку «Белоснежка», которые пройдут в драмтеатре с 23 декабря по 8 января.

18 ноября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1699 году Петр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких вольных людей», в 1775-м был издан манифест о новом областном делении России - империя разделилась на 50 губерний, а в 1870-м появилась первая официальная линия голубиной почты, связавшая Тур и Париж.

В этот день родились основоположник немецкой романтической оперы композитор Карл Мария фон Вебер, один из создателей фотографии французский художник Луи Дагер, американский ученый, социолог, автор методики изучения общественного мнения Джордж Гэллап, советский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта Константин Бесков, советский режиссер Эльдар Рязанов.

В народном календаре 18 ноября - день Ионы. В этот день на Руси девицы обычно молились о счастливом замужестве. А чтобы быстрее найти суженого, девушки на заре разбрасывали вокруг дома мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками, считая, что это привлечет женихов.

Именины 18 ноября отмечают, помимо Ионы, Гавриил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей и Тихон.

Луна находится в стадии Новолуния. Лунный календарь гласит, что сегодня - день любви и прощения, отказа от ненужного и раздачи старых долгов.