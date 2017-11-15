15.11.2017 | 12:12

Сегодня, 16 ноября, курильщики должны серьезно задуматься о том, чтобы навсегда завязать с этой вредной привычкой. Ведь ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения.

Вот данные Всемирной организации здравоохранения, которые помогут принять правильное решение. В мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик, а к 2020 году этот показатель может повыситься до одного человека за три секунды. Курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти не менее чем миллиона граждан России.

Примечательно, что 47% опрошенных граждан считают курение пагубной привычкой, а 21% пытались бросить курить. Но даже хорошо зная о вреде табака, далеко не все курильщики стремятся избавиться от никотиновой зависимости. Поэтому в День отказа от курения проводятся различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные напомнить населению о вреде никотина и способах избавления от зависимости.

«В Пензенской области запланированы мероприятия, призванные повысить осведомленность граждан о вреде табака не только для самого курильщика, но и для окружающих его людей (детей, родных, коллег по работе, соседей и т. д.)», - сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Кроме того, 16 ноября отмечается Всероссийский день проектировщика. Сегодня поздравления принимают люди, с работы которых начинается строительство любого здания. Впервые этот неофициальный профессиональный праздник прошел в 2005 году в Санкт-Петербурге, а сейчас он уже стал общероссийским.

Если вам нравятся произведения известной писательницы Татьяны Устиновой, то сегодня перечитайте «Третий четверг ноября». Из повести вы узнаете, что в этот день, ровно в полночь, на французскую землю приходит праздник нового божоле — молодого вина, изготовленного в регионе к северу от Лиона. Только не увлекайтесь, отмечая его!

В истории 16 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1848 в Лондоне дал свой последний концерт великий польский композитор и пианист Фредерик Шопен, в 1933-м были установлены дипломатические отношения между СССР и США, в 1945-м - учреждена специальная структура ООН по вопросам образования, науки и культуры - ЮНЕСКО, а в 1965-м в СССР запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который успешно приземлился на второй планете Солнечной системы.

16 ноября родились римский император Тиберий, российский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I Александр Меншиков, российский политический деятель, адмирал Александр Колчак, народный артист России и Украины Александр Малинин, советский и российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

В народном календаре 16 ноября - Анна Холодная. На Руси в этот день особое внимание уделяли приметам. Считалось, что если на Анну не будет снегопада, то урожай на следующий год будет хорошим. Мороз же, напротив, предвещал голодный год. Девушки в этот время брались за рукоделие, главным образом ткали и пряли.

Именинники сегодня - Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует соблюдать осторожность, не перенапрягаться и не нервничать, особенно в первой половине дня.