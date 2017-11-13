13.11.2017 | 13:47

Сегодня, 14 ноября, подходящий день для того, чтобы пересмотреть чудесную советскую комедию «По семейным обстоятельствам». Помните ее изюминку - визит «логопефа» с его «фефектом фикции», «улицей Максима Койкого», станциями «Киевской» и «Кийовской» и отсутствием собственных «фефей»? Посмотрев этот фильм, вы таким образом отметите Международный день логопеда.

А если быть серьезным, то помощь такого рода специалистов требуется огромному количеству людей, причем не только детей, но и взрослых. Ведь четкая речь - одна из главных коммуникативных составляющих для людей.

Также сегодня отмечают свой профессиональный праздник российские социологи. В 1901 году 14 ноября в Париже открылась Русская высшая школа общественных наук, которую ряд специалистов считает первым в истории науки опытом социологического факультета. Эту дату и выбрали для Дня социолога.

Кроме того, десять лет назад, в 2007-м, было решено сделать 14 ноября Всемирным днем борьбы с диабетом. Выбор неслучаен: 14 ноября 1891 года на свет появился канадский ученый Фредерик Бантинг, который открыл средство борьбы с диабетом - инсулин.

Диабет возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может его эффективно использовать. В январе 1922 года Бантинг впервые в истории спас от смерти 14-летнего мальчика-диабетика, сделав ему инъекцию инсулина. Открытие Фредерика Бантинга и его коллеги Чарльза Беста сохранило жизнь миллионам. И хотя сахарный диабет и по сей день неизлечим, благодаря инсулину люди научились держать эту болезнь под контролем.

В истории 14 ноября известно еще несколькими знаменательными событиями. В 1888 году в Париже был торжественно открыт Институт Пастера, в 1889-м журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем Жюля Верна, в 1920-м Севастопольскую бухту покинули последние корабли с белогвардейцами, в 1936-м на базе Центрального бюро погоды образовали Центральный институт погоды.

14 ноября родились американский изобретатель, создатель первого парохода Роберт Фултон, французский художник, один из основателей импрессионизма Клод Моне, индийский государственный и политический деятель, первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, шведская писательница Астрид Линдгрен и американский государственный деятель, 66-й госсекретарь США Кондолиза Райс.

В народном календаре 14 ноября - Кузьминки. В этот день отмечается память святых бессребреников Космы и Дамиана. Их почитали одновременно как хранителей семейного очага и покровителей всех ремесленников и ремесел, главным образом кузнечного искусства и женского рукоделия.

На Кузьму и Демьяна доигрывали последние свадьбы и устраивали молодежный праздник: девушки собирались в свободной избе, накрывали на стол и приглашали холостых парней. Кроме того, в этот день справляли «курьи именины». Зажиточные крестьяне подносили кур бедным родственникам, а крестьянки - помещицам, которые в ответ одаривали их лентами. Считалось, что «челобитные куры» несут целебные яйца.

Именины сегодня празднуют Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня до минимума ограничить контакты и общаться лишь с самыми близкими людьми.