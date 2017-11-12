12.11.2017 | 13:18

В понедельник, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. Считается, что люди, которые ежедневно совершают добрые дела, ощущают свою жизнь гармоничной, обладают лучшим иммунитетом, а значит - меньше болеют и дольше живут. Таковы исследования психологов и врачей из разных стран.

Дело в том, что при совершении доброго поступка у человека вырабатываются эндорфины (известные как «гормоны удовольствия»), которые обладают успокаивающим эффектом, нейтрализуют воздействие стресса, облегчают депрессию. Кроме того, отзывчивость сопровождается душевным подъемом, граничащим с эйфорией, что объясняется выработкой гормона серотонина. Так что творите добро и будьте здоровы и счастливы!

Также 13 ноября по решению Всемирной организации здравоохранения является Международным днем слепых. Дату выбрали в честь того, что именно в этот день в 1745 году во Франции родился Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. Раньше подобных учреждений не существовало.

Сегодня в мире живут около 124 миллионов слепых людей. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году их число может удвоиться.

Кроме того, свой праздник в этот день отмечают служащие войск радиационной, химической и биологической защиты. Военные химики появились в русской армии еще в период Первой мировой войны. Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года.

13 ноября произошло и несколько знаменательных событий. Так, в 1758 году был основан Первый Московский медицинский институт, ныне - Первый МГМУ им. И. М. Сеченова. В 1851-м в эксплуатацию ввели старейшую в России железную дорогу - Николаевскую. В 1872 году вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Толстого. В 1921-м был основан Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.

В народном календаре 13 ноября - Спиридон и Никодим. В этот день наши предки готовили разные блюда из курятины: запеченную или фаршированную курицу, котлеты из куриного фарша, курники - пироги с начинкой из куриного мяса. А самих кур на Руси в этот день полагалось переводить в зимние помещения.

13 ноября появились на свет русский революционер Михаил Петрашевский, автор «Острова сокровищ» Роберт Стивенсон, английский дипломат Джон Монтегю, придумавший сэндвич, и американская актриса Вупи Голдберг.

Именины сегодня празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор и Яков.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня действовать активно, потому что день особенно удачен для работы и бизнеса. Также 13 ноября хорошо создавать художественные произведения и презентовать их.