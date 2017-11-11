11.11.2017 | 14:43

Сегодня, 12 ноября, очень подходящий день для того, чтобы повесить перед домом птичью кормушку и положить в нее лакомство - нежареные семечки тыквы и подсолнечника, несоленое сало, вареное мясо, смешанный с панировочными сухарями творог, а также различные зерна и ягоды - рябину, калину, черную и красную бузину.

Почему это нужно делать именно сегодня? Во-первых, потому что на дворе воскресенье, а значит, есть свободное время для заботы о пернатых. Во-вторых, на дворе не июль месяц, когда и насекомоядным, и зерноядным птицам есть что поклевать. А во-вторых, сегодня в России отмечается экологический праздник с простым и веселым названием - Синичкин день.

Несмотря на то, что инициатором праздника был Союз охраны птиц России, он тесно связан с с народным календарем, в частности, с днем памяти святого Зиновия Синичника. В этот день жители городов и сел готовятся к встрече птиц, зимующих в их краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Кроме того, в этот день свой неофициальный праздник отмечали охотники и рыбаки.

12 ноября в нашей стране отмечается День специалиста по безопасности. Сегодня можно поздравлять всех специалистов, связавших свою судьбу с нелегкой работой секьюрити. Ведь их основная задача - обеспечить максимальную безопасность объектов, людей и информации.

Если кто-то из ваших родственников или знакомых работает в Сбербанке, не забудьте их поздравить: 12 ноября они также отмечают свой профессиональный праздник.

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1841 году император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс «для доставления через то недостаточным всякого рода людям средств к сбережению верным и выгодным способом и для приема небольших сумм на сохранение с приращением процентов».

Кроме того, 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Он появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии. Именно дети в первую очередь страдают от воспаления легких, заболевание является главной причиной смертности несовершеннолетних во всем мире.

В истории день 12 ноября известен несколькими знаменательными событиями. 300 лет назад, в 1717 году, Иоганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус, немецкий алхимик, врач и механик, которого также считали мошенником либо безумцем, продемонстрировал изобретенный им вечный двигатель, секрет которого до сих пор не раскрыт. В 1803 году в этот день Николай Карамзин был официально назначен российским историографом, а в 1982-м Юрия Андропова избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС.

12 ноября родились русский композитор и ученый-химик Александр Бородин, французский скульптор Огюст Роден, народная артистка СССР Людмила Гурченко, русский государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны Иван Шувалов.

Именинники сегодня - Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день благоприятным для творчества: выставок, показов, выступлений, концертов.